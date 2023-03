Duas pessoas morrem e uma está desaparecida após temporal no Rio de Janeiro

Duas pessoas morreram e uma está desaparecida após as fortes chuvas desta quinta-feira (30), no Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira (31), o Corpo de Bombeiros retomou as buscas por Tancredo Augusto de Oliveira Silva, de 38 anos, que foi levado pela correnteza no canal do Rio Joana, no Maracanã, na Zona Norte do Rio.

As vítimas confirmadas do temporal são Alexsandro Paula, de 43 anos, que foi arrastado por uma enxurrada no bairro Covanca, em Duque de Caxias, e Françoise Edgar Felipe Carvalho, de 21 anos, que estava apoiado na grade de um prédio na Vila Ideal, também em Duque de Caxias, para fugir de um alagamento, quando um raio caiu e o eletrocutou.

Já Tancredo, que é passista da escola de samba Mangueira, estava na rua com um amigo quando as águas os levaram para o fundo de uma galeria pluvial ao lado do estádio, no cruzamento da Avenida Rei Pelé com a Rua Professor Manoel de Abreu. O amigo dele foi resgatado por bombeiros e por policiais militares do 6º BPM (Tijuca)