​Setran inicia liberação de trânsito e recuperação de estradas atingidas pelas chuvas

​A S​ecretaria de Estado de Transporte (Setran) começou a restabelecer o fluxo de veículos e pedestres nos trechos das rodovias estaduais PA-150, PA-252 e PA-481. Nesta quarta-feira (29), os trabalhos para a construção de desvios temporários se concentraram na área onde parte das pistas desmoronou com as fortes chuvas ocorridas esta semana.

Na PA-150, no trecho entre Goianésia do Pará e Tailândia, a secretaria concluiu nesta quarta a criação de um desvio na lateral da pista. Para isso, foram colocadas tubulações para viabilizar a passagem d’água. Com isso, pedestres e motorista já podem seguir viagem, enquanto as equipes concentram os esforços na recuperação da pista e na recomposição do asfalto.

Segundo o titular da Setran, Adler Silveira, o serviço de recuperação das vias foi mobilizado imediatamente após as ocorrências de deslizamento de terra. “Nós iniciamos o nosso trabalho logo após a ocorrência dos sinistros. Estamos trabalhando para solucionar o mais rápido possível e orientando os motoristas sobre rotas alternativas importantes neste momento”, destacou Adler Silveira.

“Sou morador de Goianésia e digo que essa estrada é muito importante. Saber que ela está sendo refeita tão rápido é fundamental para a gente”, contou Josiel da Costa.

Já na PA-252, na área urbana da Vila de São Sebastião, com as chuvas, o rio Tracuateua transbordou, ocasionando um deslizamento da pista. Neste trecho, as equipes da Setran já regularizaram a área de plataforma e nesta quinta-feira (30) darão início à instalação de tubos para passagem d’água.

A próxima etapa será destinada à instalação de estacas metálicas para liberação de meia pista. A previsão inicial é liberar o fluxo de veículos menores até o final deste sábado (31). De acordo com a Setran, somente meia pista será liberada para possibilitar a construção de uma ponte que deve durar aproximadamente 45 dias.

Para manter a mobilidade dentro da PA-252, a Setran vai iniciar o serviço de terraplanagem no ramal Dois Irmãos. A via serve como uma rota alternativa, assim como a alça viária.

Também em obras, o trecho da PA-481 segue sobre intervenção no trecho localizado entre as cidades de Barcarena e de Abaetetuba. A orientação nesta localidade é seguir viagem a partir do Posto Mirian até o trevo do Colônia.

Desabamentos

As rodovias PA-150, PA-252 e PA-481 foram atingidas pelas fortes chuvas na região, em um período de 24 horas, de segunda-feira (27) para terça-feira (28). Seis municípios servidos por esse setor da malha rodoviária estadual, então, foram impactados, emboram disponham de rotas alternativas. São eles: Acará e Moju, Abaetetuba e Barcarena e Goianésia do Pará e Tailândia.

Na PA-150, uma tubulação que passava por baixo da estrada rompeu-se e, então, provocou a queda de parte da estrutura destinada ao trânsito de veículos, entre Goianésia do Pará e Tailândia. Na segunda-feira (27), a PA-481 registrou duas crateras que se abriram na rodovia, que liga os municípios de Barcarena e Abaetetuba. Na segunda-feira (27), a PA-252, entre Acará e Moju, rompeu-se no trecho do km 40.