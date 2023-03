Rompimento da PA-252: moradores contam os estragos do alagamento que partiu rodovia e inundou casas

Na manhã desta terça-feira, 28, dia seguinte à inundação que alagou casas e rompeu parte da rodovia PA-252, que liga os municípios de Moju e Acará, no nordeste do estado, o trânsito no local ainda segue interditado e moradores da área tentam sobreviver às perdas, conforme observa a equipe de reportagem de O Liberal no local do acidente.

O desastre começou na madrugada de ontem, por volta de 4h30, quando o nível do igarapé Traquateua começou a subir devido às fortes chuvas. A dona de casa Mônica Corrêa, moradora da Vila São Sebastião, bem próximo ao local onde rompeu a rodovia, comenta que as águas nunca tinham subido tanto, a ponto de atingirem o telhado de sua casa:

"Encheu tudo, até o teto de água, a partir das 4h30. Estava eu e meu marido na hora, foi um desespero para tentar tirar as coisas, mas a gente não conseguiu tirar nada. Meu guarda-roupa, minha geladeira - tudo foi pro fundo. Eu acho que só a partir das 9h que esvaziou".

Teria sido justamente por volta deste horário que a PA-252 não resistiu à pressão do igarapé e se partiu ao meio, próximo ao quilômetro 40, interditando totalmente o trânsito na pista. Apesar do estrago à estrutura e do transtorno para o fluxo de veículos, a moradora comenta que foi graças ao rompimento que as águas baixaram mais rápido na vila.

"Para nós aqui, com o rompimento da pista, foi até bom, porque a água escoou e secou mais rápido, se não a gente ainda estava no fundo. Ela estava secando, mas muito lentamente. Já tinha enchido antes, mas não nessas proporções, de chegar até o telhado.

Não dá para morar aqui por enquanto, eu estou ficando na casa da minha mãe".

Moradora conta como aconteceu o rompimento da pista

Os alagamentos na PA-252 e na Vila São Sebastião não são eventos incomuns - segundo afirma a agricultora Arlene Moraes, de 41 anos, no entanto, ela ainda não tinha presenciado uma situação como essa do rompimento da pista.

"Ontem, com o alagamento da chuva logo tinha uma pequena cratera ali daquele lado que tinha rompido e a gente logo imaginou 'vai arriar tudo'. Já tinha rompido uma parte, mas por volta de 9h foi que rompeu tudo. Foi caindo, caindo e ficou nessa largura que está. A previsão é cair mais", comenta.

Arlene conta que, antes do desabamento, um caminhão-baú estava prestes a passar pelo trecho e foi alertado pelos moradores sobre o risco, no entanto, o motorista decidiu ignorar e segiu adiante. A poucos metros do ponto onde a pista desabou, o condutor ainda pôde presenciar o acidente. "Uns dois segundos antes de cair, passou um caminhão baú e, quando ele chegou bem ali perto daquela placa, caiu tudo", diz Arlene.

Risco já teria sido alertado pela população

Arlene diz que, desde a época da construção da PA-252, moradores do local já haviam alertado ao governo que a obra não parecia ser uma boa ideia: "Quando eles [do Governo] chegaram à nossa comunidade, a gente tinha dito que não tinha como eles fazerem esse trabalho aqui, que era pra ser uma ponte, porque a gente sabe o fluxo de água que vem daqui. Não é a primeira vez que dá enchente, já é a quarta vez. Só esse ano, foram duas: essa e uma outra em fevereiro".

A agricultora comenta que, até o momento, nenhuma autoridade iniciou qualquer tipo de reparo no local. Apenas a polícia esteve na área na segunda-feira. Ela lamenta que o acidente tenha acontecido e diz que o igarapé ainda é muito útil para a comunidade: "Os moradores utilizam esse igarapé pra tudo. O pessoal que faz farinha, coloca mandioca na água. O povo ainda caça um pouco de pesca para comer e, além disso, a gente usa esse igarapé para tomar banho e lavar roupa. Só que, no impacto dessa estrada, a mais prejudicada sou eu".