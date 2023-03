Bairros de Cametá ficam submersos após chuva forte; vídeo

Os moradores de Cametá, na mesorregião nordeste paraense, tiveram que enfrentar ruas alagadas na manhã desta segunda-feira (27). Diversas vias da cidade amanheceram submersas após a forte chuva que caiu na madrugada e elevou o nível do rio. A cheia nessa época do ano sempre provoca alagamentos, mas, este ano, os cametaenses viveram uma situação atípica que deixou as autoridades locais em alerta.

Adriana Bergue, 33 anos, professora e moradora do bairro Novo há mais de 25 anos, contou que dezenas de casas da rua onde mora, a Doutor Freitas, foram inundadas. A água chegou a atingir quase 1.70m. "Foi algo surreal, que nunca havia acontecido. Normalmente batia na perna, mas ontem ficamos preocupados".

A professora disse que precisou chamar uma equipe do Corpo de Bombeiros para resgatar a avó, de 89 anos, e mais um parente cadeirante que reside na mesma casa, pois ambos precisaram ser acomodados sobre móveis altos para não correrem o risco de se afogar.



VEJA MAIS:

Em registros cedidos à reportagem, é possível observar diversos pontos da cidade submersos. Muita gente relatou ter perdido móveis, eletrodomésticos e também amargado prejuízos estruturais nas casas, principalmente as construídas com madeira, por se tratar de um material menos resistente.

Em outro relato, feito de forma anônima, um morador relatou que precisou ajudar os vizinhos do entorno no resgate de utensílios domésticos, pois a força da água estava levando objetos de dentro das casas. "A minha casa fica nos altos, então não foi afetada, mas, é triste ver os vizinhos perdendo documentos, roupas. Crianças perderam brinquedos, idosos perderam fotografias, registros de uma vida. É uma situação que entristece e a gente faz o que pode", disse.

Os moradores dos bairros Novo e Cidade Nova, que aceitaram conversar com a equipe de O Liberal, atribuíram a situação à falta de investimento em saneamento básico, pois as áreas mais atingidas não possuem sistemas de escoamento de água, o que colabora para que as ruas fiquem alagadas rapidamente sempre que chove no município.

A prefeitura de Cametá, por meio das redes sociais, emitiu um comunicado admitindo ter ciência da situação e se colocando à disposição das moradores.para as necessidades mais urgentes.

Veja a nota na íntegra:

"A Prefeitura Municipal de Cametá vem alertar a população em geral sobre a forte chuva que castigou a cidade desde a noite de ontem (26), se estendendo pela madrugada e manhã desta segunda-feira, 27 de março. Em decorrência do forte temporal, várias ruas em diversos bairros da cidade registraram pontos de alagamentos, tornando-se um perigo eminente para a população que trafega pelas vias.

Pedimos encarecidamente que todos os cidadãos tomem cuidado ao sair de suas casas.

Vamos seguir trabalhando intensamente nos pontos mais críticos para amenizar os estragos deixados pela tempestade, que podemos considerar uma das maiores que já se teve registro em nossa região.

Nos solidarizamos com todas as famílias cametaenses que tiveram suas casas inundadas, acarretando, assim, em grandes prejuizos e transtornos. Pedimos a colaboração de todos para juntos conseguirmos superar esse momento de dificuldade imposta por essa fenômeno da natureza".



A Redação Integrada do Grupo Liberal segue acompanhando os alagamentos no município.



(*Carolina Mota, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com Ádna Figueira)