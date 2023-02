Valas entupidas provocam alagamentos no Bengui, afirmam denúncias

Quem mora na passagem Augusto Lobato, localizada no bairro do Bengui, em Belém, reclama de frequentes alagamentos que afetam diretamente a qualidade de vida da população. Segundo denúncias, a falta de obras de drenagem e escoamento de água, além de valas entupidas, seriam as causas do problema.

Denunciantes contam que as ruas ficam submersas quando chove e que os alagamentos sempre ocorreram. No entanto, um serviço de limpeza da via, supostamente feito pela prefeitura, aumentou os níveis das enchentes, pois o entulho foi deixado na beira da rua, que com o tempo, foi "empurrado" pela água para dentro dos escoadouros, impedindo a passagem da chuva acumulada na pista.

Em vídeos cedidos para a reportagem, é possível observar o entulho acumulado na passagem Augusto Lobato, em que a via aparece totalmente submersa.

Uma moradora da área, que optou por manter a sua imagem em sigilo, está indignada com a situação, pois todos estão sendo impedidos de trafegar pela área. "A gente não consegue andar pela rua. Quando chove, fica cheia de água. Quando seca, cheia de lama. É difícil", relata.

Ela cita que existem pessoas com mobilidade reduzida na área, como idosos e quem usa cadeira de rodas, que são os mais afetados pelos alagamentos, já que precisam se arriscar em andar na rua por não terem outras opções de acesso. "Ou ficamos presos em casa ou metemos o pé na água, correndo o risco de pegar alguma doença ou de cair", diz.

Além disso, motoristas de aplicativo estariam se recusando a entrar na passagem, assim como carros de entrega de materiais de construção e outros serviços, com medo de atolar, já que a rua também apresenta buracos grandes.

A Redação integrada do Grupo Liberal solicitou um posicionamento para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e aguarda retorno.

Carolina Mota, sob supervisão de Camila Moreira