Falta de saneamento básico contribui para alagamentos em Outeiro

Moradores da travessa Macaé, no bairro Água Boa, no Distrito de Outeiro, em Belém, reclamam dos constantes alagamentos no local. De acordo com as denúncias, a comunidade sofre com ruas que ficam submersas mesmo em períodos de menos chuvas.

Segundo relatos, a falta de sistemas de escoamento e drenagem urbana contribuem para a situação, já que a água da chuva não tem qualquer meio de escape, sendo acumulada nas ruas, causando os alagamentos que chegam a invadir as casas. Em imagens cedidas à reportagem, é possível observar ruas cheias e residências com água, dificultando o tráfego dos moradores.

Além das situações mencionadas, as ruas apresentam mato alto nas extremidades, lixo espalhado levados pela correnteza e buracos em alguns pontos das passagens, todos provenientes dos alagamentos.

Um morador, que optou por ter a imagem preservada, conta que as ruas, mesmo secas, ficam cobertas de lama, tornando frustrante a situação, seja em períodos de chuva ou não. "Quando não é água até o joelho, é a lama que suja tudo. Andar por aqui é difícil e estamos pedindo ajuda, pois isso já dura anos", diz.

Ele conta que as pessoas tem medo de doenças e outros problemas de saúde e que vários residentes do local passaram a colocar os imóveis e eletrodomésticos em elevações improvisadas, a fim de evitar a deterioração.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou um posicionamento para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e para a Agência Distrital de Outeiro (Arout) e aguarda retorno.

