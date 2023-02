Moradias da Vila da Barca são atingidas por alagamentos

A equipe do Eu Repórter recebeu denúncias de moradores da travessa Coronel Luiz Bentes, localizada na Vila da Barca, no bairro do Telégrafo, em Belém, sobre constantes alagamentos que têm causado prejuízos à comunidade local. De acordo com as reclamações, as ruas ficam submersas sempre que chuvas mais intensas caem no local e a água acumulada na rua invade as residências, alagando a parte interna das casas.

As denúncias afirmam que os alagamentos sempre foram registrados na travessa, mas que a água passou a entrar nas moradias desde janeiro de 2022, levando-os a acreditar que possa ter alguma relação com o aumento do nível das águas.

O leitor Carlos Alberto, morador da área há 33 anos, diz que várias pessoas perderam móveis e eletrodomésticos com as inundações. "Perdi o hack da minha TV e a mesa do computador porque ficaram molhados e deteriorados. As pinturas das casas também estão se desfazendo por conta do constante contato com a água", diz.

Além dos prejuízos materiais, a situação se tornou frustrante aos moradores, pois o tráfego na área também passou a ser uma prática difícil. "A água fica alta, chega a bater nos joelhos. A gente não consegue sair, mas também ficar em casa é complicado", relata.

Os relatos apontam ainda o medo que os denunciantes possuem quanto aos alagamentos, já que a água pode conter coliformes e outros dejetos que podem vir a contaminar o ambiente das residências.

A Redação Integrada do Grupo Liberal procurou a Prefeitura Municipal de Belém e aguarda um posicionamento.

Carolina Mota, sob supervisão de Camila Moreira