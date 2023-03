Cametá: vítimas das fortes chuvas começam a receber atendimento nesta quarta (29)

As famílias que foram atingidas pelas fortes chuvas registradas na madrugada da última segunda-feira (27), em Cametá, nordeste paraense, vão começar a receber atendimento nesta quarta-feira (29). Dentre os serviços ofertados até a próxima sexta-feira (31), está a emissão de documentos, por meio da carreta itinerante do Programa TerPaz, estacionada em frente à Estação Cidadania, no centro da cidade, das 8h às 17h. Já nas escolas do município, serão feitos os cadastros para o Programa Recomeçar.

De acordo com o Governo do Pará, mais de quatro mil pessoas tiveram suas casas prejudicadas e sofreram perdas materiais diversas. Várias escolas do município estarão funcionando como pontos de atendimento, o qual será feito por uma equipe de voluntários. Com as informações coletadas, a Prefeitura de Cametá realiza a triagem para direcionar os recursos e serviços disponíveis.

“Nós estamos trabalhando, prefeitura e Governo do Pará, para atender todas essas quatro mil pessoas atingidas. A partir de amanhã (29), a população já começa a ser beneficiada com todos esses programas”, garantiu o prefeito de Cametá, Victor Cassiano.

Titular da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), Igor Normando também garantiu o amparo às famílias. “Vimos prestar não apenas nossa solidariedade, mas também garantir que essas famílias possam ter o apoio do governo, seja por meio da doação de cestas humanitárias e de higiene, por meio do Programa Recomeçar ou por meio da emissão de documentos”, assegurou.

Desde a última segunda-feira (27), uma força-tarefa foi montada pelo Governo do Estado para atender às vítimas. Os trabalhos envolvem equipes do Corpo de Bombeiros Militar e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, Polícia Civil, Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab) e Secretarias de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) e de Articulação da Cidadania (Seac).

Serviço:

Para realizar a emissão de documentos, basta se dirigir à Estação Cidadania, no centro de Cametá, onde a carreta do TerPaz Itinerante está instalada. O serviço inicia nesta quarta-feira (29) e segue até a quinta-feira (31), no horário das 8h às 17h. Para emissão do Registro Geral (RG), é necessário levar duas fotos 3x4.