​​Helder Barbalho anuncia ações humanitárias para vítimas das chuvas em Cametá

O governador Helder Barbalho anunciou ações humanitárias para atender as famílias atingidas pelas fortes chuvas em Cametá, nordeste paraense. Moradores foram surpreendidos na madrugada desta segunda-feira (27) com as casas e ruas debaixo d'água, devido às fortes chuvas que caíram na cidade e perduraram por toda a manhã. Cerca de duas mil famílias foram atingidas diretamente pelo problema, segundo o Governo do Estado.

“São cerca de duas mil famílias atingidas e, que já no dia de amanhã todo o time da Defesa Civ​​il juntamente com a prefeitura, estarão no mu​​nicípio para cadastramento das famílias para que possam ser contempladas pelo Programa Recomeçar. Famílias que perderam móveis, eletrodomésticos, que tiveram as suas casas prejudicadas. Também nós estaremos com as ações da Secretaria de Cidadania para beneficiar e atender, com emissão de documentos; a prefeitura já está viabilizando cestas básicas. Portanto, uma grande união de esforços para poder atender a comunidade do município de Cametá. Nossa solidariedade às famílias. Estamos todos juntos, em favor de Cametá”, assegurou o governador.

O governo municipal emitiu comunicado de alerta à população e informou que trabalha nos pontos mais críticos da cidade. “Vamos seguir trabalhando intensamente nos pontos mais críticos para amenizar os estragos deixados pela tempestade, que podemos considerar uma das maiores que já se teve registro em nossa região. Nos solidarizamos com todas as famílias cametaenses que tiveram suas casas inundadas, acarretando, assim, em grandes prejuízos e transtornos”, diz a prefeitura.