Chuva forte provoca erosão e alagamentos em Óbidos; prefeitura monta força-tarefa

O município de Óbidos, região do Baixo Amazonas, no Pará, foi atingido por fortes chuvas nesta quinta-feira (30), provocando erosões e alagamentos. Ainda não há um balanço completo de quantas famílias foram atingidas. Um dos principais prejuízos ocorreu no bairro Santa Terezinha, numa área conhecida como "Porto de Cima": uma cratera se abriu e várias pessoas tiveram de sair de casa. A prefeitura diz que não foi informada de que haveria uma chuva tão forte, mas garante uma força-tarefa emergencial para conter os transtornos.

A forte chuva que caiu em Óbidos desde a madrugada desta quinta-feira (30) contabilizou prejuízos para algumas famílias do município. Para atender aos atingidos, uma reunião foi convocada com representantes de todas as secretarias municipais e um gabinete de crise montado com o intuito de minimizar os danos causados pelo fenômeno natural.

Na área do Porto de Cima, a prefeitura começou a fazer serviços para conter a erosão e desviar o curso das águas da enxurrada. O trabalho já vai permitir futuras obras de drenagem e pavimentação no trecho. Máira Souza, titular da Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura (Seurbi), explica que todos os esforços estão sendo feitos para ajudar a população.

“Essa é uma rua em que já foi um aterro, onde já houve uma grande erosão, então temos que ir quebrando aos poucos e fazendo a drenagem da rua. Esperamos os dias de sol para realizar os serviços. Por enquanto, vai ser um serviço para que a erosão não aumente. Nós vamos jogar as pedras bauxita para tentar conter a erosão. Estamos recebendo muitas ligações dos bairros Perpétuo Socorro, São Francisco, e estamos tentando atender a todos”, disse Máira.

A Defesa Civil Municipal aponta cinco pontos críticos: Bela Vista, São Francisco, Fátima, Santa Terezinha e Perpétuo Socorro. Algumas residências ficaram alagadas, mas nenhuma ocorrência grave foi registrada para além da erosão no bairro Santa Terezinha. A Secretaria de Desenvolvimento Social (Semdes) está visitando as áreas atingidas e fazendo um levantamento de informações das famílias afetadas para garantir auxílio social e verificar a necessidade de remoção dessas pessoas para locais seguros, como escolas e ginásios.

“As ocorrências atendidas ainda serão repassadas à Defesa Civil Estadual por meio de um relatório que está sendo preparado, mas o prefeito Jaime Silva já está em Belém e já está agindo por lá também. Vamos aguardar um posicionamento. As famílias de casas que foram alagadas por enxurradas já receberam ajuda e reparos devem ser feitos em ruas, para evitar que situações como essa aconteçam novamente”, destacou Jamerson Amaral, coordenador da Defesa Civil Municipal.

Em função da situação de emergência na qual o município se encontra, a Prefeitura Municipal cancelou todos os eventos públicos que seriam realizados pelas secretarias municipais nos próximos dias. Em algumas secretarias, o atendimento ao público foi suspenso nesta quinta-feira e, se necessário, continuará suspenso na sexta (31).

As equipes da Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura (Seurbi) e da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil estão de plantão para atender as ocorrências. Para acionar ajuda, o cidadão pode contatar a Ouvidoria, que acolhe demandas por meio dos telefones (93) 99115-8259/ (93) 99113-0571 e (93) 99205-8389.