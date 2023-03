Chuva forte deixa várias vias alagadas e dificulta trânsito na tarde desta terça em Belém

Uma chuva forte provocou alagamentos e causou transtornos em Belém, no começo da tarde desta terça-feira (28). Os alagamentos nas vias públicas congestionaram o trânsito, atrasaram viagens e trouxeram prejuízos para quem precisava trabalhar. Condutores de motocicletas e de carros particulares fizeram algumas manobras para escapar da água. A situação obrigou muita gente a encarar um trânsito pesado e a meter o pé na água.

No bairro da Cremação, um dos trechos alagados foi na Travessa Quintino Bocaiúva, com a rua dos Pariquis, onde ônibus passavam com dificuldades. Na rua dos Mundurucus com a avenida Alcindo Cacela, as pessoas andavam pela água, e motoristas e ciclistas tiveram dificuldades de trafegar por conta do nível da água, que subiu rapidamente.

Também houve registros de alagamentos no bairro de São Brás. A água chegou a invadir imóveis e deixou calçadas submersas.

Alerta laranja

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou, nesta terça-feira (28), alerta meteorológico laranja para nossa região. A cor laranja indica que as chuvas previstas para a região são perigosas e podem causar inundações e alagamentos. Em caso de emergência ligue 190.