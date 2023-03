Belém terá semana inteira com marés mais elevadas e risco de alagamentos graves; confira

Nesta semana, Belém terá níveis de marés que acendem alertas para o risco de alagamentos mais graves, caso haja chuvas fortes. Os dados são do site Tábua de Marés, que compila dados oficiais de mensuração do nível das águas. Para a capital, os níveis mais perigosos são a partir de 3,3 metros. Há momentos em que esse volume ficará em 3,7 metros. Os registros devem ocorrer até domingo (26).

A partir de 3,3 metros, se houver coincidência com chuvas moderadas — algo que está previsto para afetar a Grande Belém durante a semana —, há risco de alagamentos e transtornos para a capital, sobretudo em áreas mais baixas e próximas a canais e rios urbanos. Essa é uma média histórica da Comissão Municipal de Defesa Civil de Belém.

Ainda nesta segunda (20), às 22h50, a maré poderá chegar a 3,6 metros. Nesta terça (21), os níveis mais graves devem ocorrer às 11h15 (3,5 metros) e 23h42 (3,7 metros). Na quarta, na quinta e na sexta, os níveis mais altos devem atingir 3,6 metros.

Os registros de marés que podem causar mais estragos, se houver coincidência com chuvas, começam a diminuir a partir de sábado (25), com os picos chegando a 3,4 metros. No domingo (26), as marés devem atingir, no máximo, 3,2 metros, diminuindo as chances de grandes alagamentos em caso de chover no horário em que a água chegará aos níveis mais altos.

TÁBUA DE MARÉS PARA BELÉM - Horários de risco de maré alta

Segunda (20)

10h30: 3,4 metros

22h50: 3,6 metros

Terça (21)

11h15: 3,5 metros

23h42: 3,7 metros

Quarta (22)

11h54: 3,6 metros

Quinta (23)

0h28: 3,7 metros

12h28: 3,6 metros

Sexta (24)

1h09: 3,6 metros

12h59: 3,6 metros

Sábado (25)

1h47: 3,4 metros

13h31: 3,4 metros

FONTE: TÁBUA DE MARÉS