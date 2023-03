Rua da Cabanagem sofre com alagamentos; escolas e posto de saúde são afetados

A falta de sistemas de drenagem e escoamento de água na rua São Paulo, no bairro da Cabanagem, entre a avenida principal do Conjunto Panorama XXI e a rua Damasco, em Belém, contribui para os constantes alagamentos que afetam a área. Segundo relatos, é comum que a rua fique inundada sempre que chove, mesmo que seja uma chuva fraca e rápida. O problema seria antigo, afetando escolas do local e também o posto de saúde.

Moradores do bairro entraram em contato com a equipe do Eu Repórter, relatando que a passagem apresenta um nível mais baixo em comparação às outras ruas e que, por este motivo, toda a água que cai nas alamedas próximas, escoe e acumula na rua São Paulo. Além disso, a água do canal próximo costuma transbordar nas ruas do bairro, o que, de acordo com os denunciantes, ocorre devido à falta de limpeza.

A diarista Cleiciane Sodré, de 39 anos, conta que a situação se agrava quando há uma maior frequência de chuva, pois a rua fica submersa. "A gente precisa faltar ao trabalho, às aulas, simplesmente porque não dá para sair de casa", diz.

Cleiciane afirma que o cenário descrito coloca em risco a saúde dos moradores, pois a sujeira do canal é levada para a frente das casas, o que pode causar alguma doença. "Se colocar o pé na água a gente já sabe que vai pegar alguma micose, pois até fezes já vimos por aqui", relata.

Os denunciantes alegam que a problemática já é antiga e que outros pontos são afetados, pois a água invade as escolas do local e também o posto de saúde que lá existe. "Já tivemos relatos de alunos que precisaram ficar em cima das carteiras para não se molharem. O posto de saúde precisou cancelar os atendimentos também por conta do alagamento", lamenta.

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou, em nota, que existe um estudo para elaboração de projeto voltado à rua São Paulo, no bairro da Cabanagem. Mas, como o estudo está antigo e defasado, a Sesan irá ao local para atualizá-lo.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)