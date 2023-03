Maré alta: Ver-o-Peso tem alagamentos na manhã desta terça-feira; vídeo

Conforme a mensuração do site Tábua de Marés, o nível dos rios na capital paraense para esta terça (21) podiam chegar a 3,5 metros por volta das 11h15, e 3,7 metros às 23h42. No fim da manhã de hoje, no entorno do Ver-o-Peso, em Belém, alagamentos já são registrados, mesmo sem a ocorrência de chuvas.

Na travessa Oriental do Mercado, com a avenida Boulevard Castilhos França, veículos e pedestres já passam com dificuldade devido ao transbordamento do rio. A situação, que é recorrente por lá, também afeta diretamente os feirantes da área:

"A partir das 10h30 começou a encher aqui. A gente já está acostumado com essa preamar. É preocupante para os lojistas, porque ainda não está muito grande, mas ainda vai encher mais. Tem vezes que ela entra nas lojas", relata o feirante André Ferreira, 48.

Maré alta: Ver-o-Peso tem alagamentos na manhã desta terça-feira Ivan Duarte/O Liberal Ivan Duarte/O Liberal Ivan Duarte/O Liberal Ivan Duarte/O Liberal Ivan Duarte/O Liberal Ivan Duarte/O Liberal Ivan Duarte/O Liberal Ivan Duarte/O Liberal Ivan Duarte/O Liberal

O relato do comerciante Raimundo Veloso, de 92 anos, corrobora com o descrito pelo feirante. Raimundo diz que as enchentes já fazem parte da rotina e quem trabalha na área tem que se adaptar:

"A gente levanta as mercadorias tudo. O que prejudica é também o pessoal que passa na rua. Fica o trânsito interrompido, aí não tem freguês. Mesmo assim a gente fica com a loja aberta até o horário normal", relata Raimundo.

Pedestres, motoristas, lojistas e feirantes lidam com as ruas tomada por águas. (Ivan Duarte / O Liberal)

Para quem trabalha com transporte, como no caso do motorista Alcir Costa, de 40 anos, os alagamentos também são um transtorno com o qual eles precisam lidar para conseguir trabalhar no dia a dia:

"A gente, que depende das condições do trânsito, quando acontece essa maré alta, complica mais ainda. Mas, como faz parte do trânsito da nossa cidade, a gente está acostumado, o jeito é procurar rotas alternativas e seguir a vida", diz, conformado.

Ao longo de toda a semana, Belém terá níveis de marés que acendem alertas para o risco de alagamentos mais graves, caso haja chuvas fortes. Na quarta, na quinta e na sexta, os níveis mais altos devem atingir 3,6 metros.