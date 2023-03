Fortes chuvas causam alagamentos na Grande Belém na madrugada desta segunda-feira (20); vídeo

A madrugada é de chuvas intensas na Região Metropolitana de Belém nesta segunda-feira (20). O temporal, que começou pouco antes de 00h em Ananindeua e por volta de 00h30 em Belém, deixou diversos pontos de alagamento.

Registros enviados à reportagem mostram que o nível da água estava alto na travessa WE 36, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. Os lixos domésticos foram arrastados pela chuva e carros tiveram dificuldade de trafegar pela via.

A previsão do tempo é de pancadas de chuva durante toda a segunda-feira na capital paraense, segundo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), após um domingo nublado, mas sem transtornos. O guarda-chuva é indispensável e os moradores devem ficar atentos para não colocar o pé na água.

A Redação Integrada de O Liberal acompanha os transtornos causados pela chuva ao longo desta segunda-feira (20).

Choveu e alagou na sua rua? Envia o vídeo para a gente no direct.