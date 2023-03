Pará libera tráfego nas três rodovias estaduais afetadas pela chuva e cheia dos rios

Foram liberadas, na manhã desta quinta-feira (30), o tráfego de veículos nos trechos nas três rodovias estaduais PA-150, PA-252 e PA-481, que sofreram avarias após as fortes chuvas coincidentes com marés altas de rios e igarapés próximos, ocasionando o rompimento das linhas de bueiros e do asfalto das pistas. A determinação foi da Secretaria de Transporte (Setran).

Na PA-150, no trecho entre as cidades de Goianésia e Tailândia, equipes da Setran concluíram, na última quarta-feira (29), a criação de um desvio na lateral da pista. Para isso, foram colocadas duas linhas de manilha de um metro, que formam a tubulação necessária para passagem de água. Com isso, pedestres e motoristas já podem seguir viagem enquanto as equipes concentram os esforços na recuperação da pista e na recomposição do asfalto.

Já na PA-252, a Secretaria realizou serviços para estabilizar meia pista e garantir o fluxo de veículos pelo sistema de siga e pare. No local será construída uma ponte para garantir que não ocorra mais o rompimento da pista com a subida das águas. Ainda para dar suporte à mobilidade dentro da PA-252, o órgão vai iniciar o serviço de terraplanagem no ramal Dois Irmãos. A via serve como uma rota alternativa, assim como a Alça Viária.

O último trecho liberado para tráfego é na PA-481, localizado entre as cidades de Barcarena e Abaetetuba. No local foi construído um desvio, enquanto ocorre a recuperação do trecho que se rompeu. A orientação nesta localidade é seguir viagem a partir do Posto Mirian até o trevo do Colônia.

Segundo o titular da Setran, Adler Silveira, a orientação para as equipes de campo é terminar a recomposição das estradas o mais breve possível. "Garantimos também que o fluxo fosse restabelecido de forma ágil nos três trechos, e buscando soluções para que os sinistros não voltem a ocorrer nas áreas afetadas nas próximas águas grandes que ocorrem todos os anos no inverno amazônico", destacou.

Para quem utiliza as estradas, a agilidade no restabelecimento do tráfego nas áreas, como é o caso de Paulo Sérgio Moraes do Santos, que circula pela PA-481 porque trabalha como operador de máquinas em Barcarena, havia a preocupação como iria trabalhar, “Mas hoje, vendo o trabalho sendo sendo feito e a pista liberada, foi um alívio, pois achei que iria demorar, que ia ficar interditado mais tempo, mas é uma vitória que foi resolvido bem rápido”, disse.

A opinião de Paulo Sérgio é compartilhada por Alexandre Silva dos Santos, também operador de máquinas na Vila dos Cabanos. Ele disse que a erosão atrapalhou a ida ao trabalho no primeiro dia, “pois tive de utilizar um desvio, mas achei ótimo que estão resolvendo bem rápido, é uma benção, e hoje está resolvido, e bem rápido”, detalhou.