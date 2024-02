​Pavimentação da PA-430 fortalece turismo e facilita escoamento da produção no Pará

Com a pavimentação da PA-430, entre os municípios de Marcanã e Magalhães Barata, nordeste paraense, realizada pelo Governo do Pará, a economia na região foi alavancada, conforme relatou a moradora da Vila 40 do Mocoóca, Suely Fernandes.

“O fortalecimento do turismo foi uma das principais melhorias, porque aumentou o fluxo de pessoas querendo ir para as praias da região, sobretudo, Algodoal e Fortalezinha. Antes, a comunidade se preparava para trabalhar intensamente em feriados e férias, enquanto que, atualmente, todos os finais de semanas precisa estar a postos para receber os visitantes e isso tem influência das obras na PA-430, que tornou a viagem mais rápida e segura”, ressalta Suely.

Além do fomento da vocação turística da região, a obra da PA-430 faz parte da estratégia do Governo do Estado de facilitar o escoamento da produção do agronegócio, tendo em vista que os municípios Maracanã e Magalhães Barata são produtores de mandioca, ​coco, açaí, maracujá, banana, entre outros.

A construção e pavimentação da rodovia contemplou toda a sua extensão, um total de 32 quilômetros. No local foram realizados serviços de instalação de redes de drenagem de águas pluviais, sub-base, base, terraplanagem, calçadas em áreas urbanas, implantação de acostamento, asfaltamento e o início da colocação da sinalização horizontal e vertical de trânsito; além da inserção de redutores de velocidade em pontos estratégicos.

“O desenvolvimento e conclusão da pavimentação da PA-430 representam um marco significativo para a região nordeste do Pará. Além de proporcionar segurança e mobilidade para os residentes locais, a rodovia vem impulsionando setores fundamentais, como agricultura, pesca e turismo. Este projeto não apenas conecta Maracanã a Magalhães Barata, mas estab​elece um​ corredor logístico essencial, fortalecendo a economia e destacando a beleza natural da ilha de Maiandeua e suas praias. Estamos comprometidos em continuar incentivando o desenvolvimento sustentável e econômico para esta região tão especial”, informou Adler Silveira, Secretário de Estado de Transportes.

Moradora da Vila de Suá Suá, município de Maracanã, a instrutora de confeitaria, Betânia Teixeira, fala como a p​avimentação da PA melhorou a locomoção para municípios como Igarapé-Açu, Castanhal e Magalhães Barata. “Antes a gente tinha que atravessar de barco para a sede do município de Maracanã para podermos chegar até esses outros locais. Para levar doentes ou acidentados para atendimentos de saúde era bem difícil, porque dependíamos da maré. Outro ponto é que a praia de Suá Suá está cada vez mais conhecida, sendo colocada na rota turística do município”, finaliza.