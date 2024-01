PA-256, no nordeste do Pará, ganha 150 km de pavimentação

Como uma obra que viabiliza uma nova opção de tráfego pela rodovia BR-010 (Belém/Brasília) para chegar à PA-150, que é rota para o sul e sudeste do Pará, a pavimentação asfáltica de mais de 150 quilômetros da PA-256, no nordeste paraense, no trecho que integra Paragominas a Tailândia, será entregue pelo Governo do Pará nesta sexta-feira (26). Essa rodovia é uma das vias mais extensas e estratégicas do Pará, com 364 quilômetros de comprimento, contribui para o impulsionamento econômico e o desenvolvimento regional.

“A obra abrangeu uma série de serviços essenciais para a qualidade da infraestrutura viária. Desde a instalação de redes de drenagem de águas pluviais até a execução de sub-base e base, terraplanagem, pavimentação, meio-fio, implantação de acostamento, calçada em áreas urbanas e a sinalização horizontal e vertical de trânsito”, informou o secretário de Transportes, Adler Silveira.

O secretário destacou que "a entrega desse trecho pavimentado representa não apenas uma conquista da população que sonhava com esta obra, mas também um passo fundamental na promoção do crescimento e prosperidade da região nordeste paraense". A obra também servirá à infraestrutura dos municípios de Ipixuna do Pará e Tomé-Açu.