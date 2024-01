Ponte sobre o rio Alto Acará será entregue na sexta-feira (26)

O Governo do Pará entrega nesta sexta-feira (26) a ponte sobre o rio Alto Acará. A estrutura de 280 metros integra o projeto que inclui a construção de 17 pontes na PA-256 e pavimentação de 150 quilômetros de via, conectando as comunidades de Nova Canaã, em Ipixuna do Pará, na região do Capim, à Vila Palmares, em Tailândia, na PA-150. O evento contará com a presença do governador do Estado, Helder Barbalho.

Para o secretário de Estado de Transportes, Adler Silveira, a obra é de extrema importância e pretende fortalecer a infraestrutura para o desenvolvimento do Pará. "A conclusão desta ponte representa um marco para a logística rodoviária do Estado, consolidando um novo corredor para o escoamento da produção que fortalecerá nossa infraestrutura e impulsionará nosso desenvolvimento. Esta obra vai além de uma simples estrutura; é um equipamento importante para a integração local, proporcionando avanços par​a a região", informou Adler.

Moradores da região aguardam ansiosos a entrega da obra, que terá um impacto direto na qualidade de vida da população, facilitando o acesso a serviços, criando novas oportunidades de emprego e fomentando a interação entre as comunidades ao longo da rodovia.

O projeto

A obra faz parte de um projeto de construção e pavimentação de 150 quilômetros da PA-256 e vai criar um novo corredor logístico paralelo à PA-150 (a partir da rodovia BR-010), que é rota para o sul e sudeste do Estado, regiões grandes produtoras agrícolas e de minérios.

Está sendo construída, ainda, a ponte sobre o rio Alto Capim, com 580 metros de extensão, localizada na divisa entre os municípios de Paragominas e Ipixuna do Pará, além da substituição de 16 pontes de madeira por estruturas de concreto na extensão da PA-256 já concluídas.

A PA-256 é uma das vias mais extensas e importantes do Estado, com 364 quilômetros de extensão.