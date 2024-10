Estado entrega novas vias pavimentadas no bairro do Tapanã na capital paraense

Nesta quinta-feira (24/10), o governo do Pará entregou a pavimentação completa da Travessa São Geraldo, no bairro do Tapanã, em Belém. O ato contou com as presenças da vice-governadora Hana Ghassan, do secretário de Estado de Obras Públicas (Seop) Ruy Cabral, e de outras autoridades.

A via ganhou asfaltamento pelo programa "Asfalto Por Todo o Pará", e, ainda, terraplenagem, drenagem, novas calçadas, sarjetas, meio-fio e sinalização. Todos os serviços supervisionados pela Seop.

A vice-governadora Hana Ghassan enfatizou a importância dessas obras para a comunidade local: "Quem andou antes e agora sabe o que é a transformação da rua e da qualidade de vida para os trabalhadores. A partir de agora São Geraldo não terá mais poeira, a travessa São Geraldo não tem mais lama. E, como disse o secretário Ruy (Cabral), Tapanã, eu vou te dar um recado, vem mais 50 ruas de asfalto por aí”, disse Hana Ghassan.

VEJA MAIS

Desde 2019, o programa "Asfalto Por Todo o Pará" tem transformado a paisagem urbana de Belém. O bairro do Tapanã recebeu quase 26 quilômetros de novas pavimentações.

O governo do Estado já investiu mais de R$ 235 milhões em obras de asfalto por toda a capital, consolidando Belém como uma cidade com maior e melhor mobilidade urbana.

Legado COP 30

Com apoio do Governo Federal, através da Itaipu Binacional, o Estado já garantiu mais de 125 quilômetros de novo asfalto para Belém. Esse esforço conjunto prepara a cidade para e assegura melhorias com benefícios duradouros para toda a população. No Tapanã, por exemplo, isso se traduz em 12 novas vias mais bonitas e mais seguras para o bairro.

O governo do Pará reafirma, a cada mês, o compromisso com o progresso contínuo e sustentável do território paraense, assegurando que as infraestruturas implementadas hoje sirvam às futuras gerações.