Em Outeiro e Icoaraci, vice-governadora do Pará visita obras de asfalto nos distritos de Belém

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, esteve na manhã desta quinta-feira, 17, nos distritos de Icoaraci e Outeiro, em Belém, verificando o andamento das obras de asfalto executadas pelo Governo do Estado. Os investimentos em infraestrutura e mobilidade urbana integram o pacote de obras que fazem parte dos legados que ficarão para a capital paraense em razão da realização da Conferência das Partes da Organização das Nações Unidas, a COP 30, que ocorre em Belém, em novembro de 2025.

"Estivemos fiscalizando as ruas que estão sendo asfaltadas em Icoaraci e Outeiro. É o asfalto da COP 30 que já chegou nesses dois importantes distritos de Belém. Fico feliz em poder estar mais perto dos moradores, fazendo a vistoria dessas obras de pavimentação asfáltica. São serviços que trazem mais dignidade, melhoria na qualidade de vida da nossa população", disse a vice-governadora.

No local, a vice-governadora constatou o avanço dos serviços que estão sendo executados na Rua da Alegria, em Outeiro, e nas Passagens Alves e Libertação, em Icoaraci. Por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), as vias recebem pavimentação asfáltica, terraplenagem, drenagem pluvial, calçada, sarjeta, meio-fio e sinalização.

VEJA MAIS

Margarida dos Santos mora na Rua da Alegria há 25 anos. Emocionada com a execução dos serviços, ela fala da satisfação em receber o asfalto novo na porta de casa. "Esse é um dia de muita alegria. O asfalto está me tirando do sofrimento, é uma bênção para mim, meus familiares e quem mora aqui. Eu nem dormia mais pensando nesse asfalto. Já cavei muita vala para tirar a lama da porta de casa, comprava aterro para ver se melhorava. Agora não tem mais nada disso, é só ficar tranquila em casa, apreciando o asfalto", conta a moradora.

Os investimentos legados da COP 30 em Icoaraci e Outeiro são realizados em parceria do Governo do Pará com o Governo Federal, através da Itaipu Binacional. No total, a população de Outeiro receberá mais de 6,5 quilômetros de asfaltamento. Já os moradores de Icoaraci serão beneficiados com mais de 4,6 quilômetros de serviços de pavimentação asfáltica.

Em Icoaraci, a autônoma Maria Silva reforça o quanto que o asfalto é importante para a qualidade de vida da população, além de beneficiar a sua geração de renda. "Passamos muito tempo no alagado. Agora está chegando o asfalto e a gente já vê a melhoria na rua. É bem pior no inverno, pois a água chega na canela da gente. Trabalho fazendo tapetes e tenho que conseguir sair de casa para vender os produtos. Com o asfalto, tudo vai melhorar para nós, moradores", conta.

Obras pelo Pará

Desde 2019, o governo estadual já liberou mais de 235 quilômetros de pavimentação asfáltica para Belém, no maior programa de infraestrutura e mobilidade urbana da história do município. O distrito de Outeiro já foi beneficiado com quase 20 quilômetros de asfaltamento. E Icoaraci, foi contemplado com mais de 16 quilômetros de asfalto.