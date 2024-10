Em Belém, mais de 20 mil pessoas são beneficiadas com obras nos canais do Mártir e Murutucu

As obras realizadas pelo Governo do Pará, nos canais do Mártir e Murutucu, em Belém, seguem em ritmo acelerado conforme o cronograma da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), com serviços de estruturação, dragagem e alargamento. Um dos legados da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada na capital paraense, em novembro de 2025. Estes trabalhos irão beneficiar mais de 20 mil pessoas no bairro do Curió-Utinga, levando mais saneamento e mobilidade, aliviando os problemas de alagamentos na região.

O projeto busca solucionar problemas históricos enfrentados por uma parcela da população belenense, que são os alagamentos, que ocorrem principalmente durante o período de chuvas mais intensas registradas na capital. Ao mesmo tempo, as obras irão transformar a paisagem urbana, melhorando a mobilidade a vida dos moradores - compromisso destacado pelo governador do Estado, Helder Barbalho, durante a assinatura da Ordem de Serviço, realizada no início do ano. “Estamos investindo para solucionar um dos maiores problemas de Belém, que é a drenagem das águas, garantindo obras estruturantes com macrodrenagem em diversas bacias da nossa capital", destacou.

VEJA MAIS

A obra de saneamento e urbanização do Canal do Mártir compreende uma extensão de 400 metros, a qual vai da Passagem São Lourenço à Passagem Cruzeiro. Além da retificação do canal em parede de concreto, o governo estadual constrói também, toda a rede de drenagem, água e esgoto. As ruas adjacentes, que serão asfaltadas, também recebem uma nova drenagem, que vai coletar a água da chuva e lançar no canal.

“Os serviços executados pelo Governo do Pará nos canais do Mártir e Murutucu avançam para levar mais dignidades às pessoas que moram naquelas localidades. Queremos melhorar a questão dos alagamentos em razão das chuvas e o extravasamento dos canais, proporcionando qualidade de vida para a população”, disse o secretário de Obras Públicas, Ruy Cabral.

No Canal do Mártir, será feita toda a urbanização viária, que inclui pontes e passarelas. As vias laterais vão receber pavimentação asfáltica, dando condição de locomoção por meio de veículos, fazendo com que os moradores tenham acesso a serviços públicos, como ambulância, caminhão de lixo e viaturas policiais.

“Essa obra era esperada há muito tempo, mas graças a Deus e ao nosso governador, Helder Barbalho, vai ser realizado, esse que é o sonho da Comunidade do Pantanal. É um serviço muito importante para todos nós, o progresso do nosso bairro com essa obra. Acredito que vai trazer muitos benefícios, tanto na área social, na saúde e no bem estar”, afirmou Joana Barbosa, que mora na localidade há 39 anos.

E para que os serviços do Canal do Mártir tenham o efeito desejado, o governo estadual realiza ainda, a obras de alargamento e dragagem do Canal do Murutucu, a partir da Estrada da Ceasa. A área vai receber os trabalhos em aproximadamente 1,5 quilômetros, com retificação de canal de revestimento vegetal e construção de ciclovia, calçadas com rampas de acessibilidade e piso tátil. A obra vai proporcionar tanto a melhoria da infraestrutura e mobilidade urbana, quanto o saneamento básico da população de Belém.