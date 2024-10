Estado beneficia mais de meio milhão de pessoas em Belém com obras em 17 canais

[17:35, 10/11/2024] Anne Ribeiro* Editora* Jornal O Liberal: O governo do Pará avança nas obras do maior programa de macrodrenagem da história de Belém. Desde 2019, o governo estadual já garantiu mais de R$ 1,6 bilhão para a requalificação de 17 canais, essenciais para prevenir inundações e alagamentos, o que contribui para maior qualidade de vida à população residente às margens desses espaços. Um benefício que abrange mais de 520 mil pessoas na capital paraense.

Parte das obras nos canais de Belém está sendo realizada com recursos para a realização da COP 30 - Conferência das Partes da Organização das Nações Unidas (ONU), em novembro de 2025, em parceria com a Itaipu Binacional, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Governo Federal.

A iniciativa do governador Helder Barbalho em candidatar a capital para receber o maior encontro global de autoridades internacionais para discutir o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável foi decisiva para esse investimento histórico em infraestrutura.

“Estamos preparando a nossa cidade para a COP 30. Vamos recepcionar turistas, convidados, chefes de Estado, mas também é importante produzirmos obras que não fiquem somente para esse importante evento mundial. Os investimentos nos canais serão legados para os moradores, que merecem cada vez mais melhorias a partir desses serviços de infraestrutura. Macrodrenagem, requalificação e adequação de canais estão acabando com dificuldades históricas dos alagamentos em Belém, trazendo mais conforto e dignidade para a população”, afirma Ruy Cabral, secretário de Obras Públicas.

Entregas

O governo do Estado já entregou a macrodrenagem do Canal do Tucunduba. Iniciadas na década de 1990, as obras no local se arrastaram durante décadas e hoje garantem mais infraestrutura urbana e qualidade de vida para cerca de 200 mil pessoas em bairros como Guamá, Terra Firme, Canudos e Marco. Os serviços também proporcionaram 6 quilômetros de pavimentação asfáltica de vias.

Já foram inaugurados um trecho dos Canais União e Timbó, e um trecho do Canal da Gentil. Em maio deste ano, foi a vez da etapa final da macrodrenagem do Canal da Mundurucus. Os trabalhos contemplaram 1.360 metros de rede de esgoto, 1.360 metros de rede de distribuição de água, 480 metros de drenagem pluvial, 2.400 metros quadrados de calçadas, 1.360 metros de ciclovia, rampas de acessibilidade e passarelas para facilitar a mobilidade dos moradores, além de 1,6 quilômetros de asfaltamento de ruas.

Nos últimos 60 metros do Canal da Mundurucus foi construída a estrutura para uma feira, que era de responsabilidade da prefeitura. Percebendo o apelo urgente dos trabalhadores, o governador Helder Barbalho e a vice-governadora Hana Ghassan assumiram mais um compromisso público, desta vez para a construção da Nova Feira da Mundurucus. Os projetos do espaço já estão em andamento.

“Antes alagava tudo e agora passa a não mais encher. Vamos ser muito beneficiados com isso tudo que está acontecendo. Aqui era uma ponte quando vim pra cá. Com a obra da feira, vai ser um bem para a população, trazendo mais clientes”, comemorou Iraci Mora, de 67 anos, que mora no entorno do Canal da Mundurucus há mais de 40 anos.

Geração de empregos – As obras do Governo do Pará nos canais de Belém já garantiram 1.200 vagas de trabalho. No Canal da Gentil, por exemplo, são 150 empregos gerados de maneira direta. “Graças a Deus, recebemos essa oportunidade de emprego aqui no Canal da Gentil. Esse trabalho vai proporcionar uma melhoria para a população que reside e passa por aqui. Agradeço ao Governo do Estado, que tem dado essa oportunidade de emprego e renda para que a gente possa sustentar as nossas famílias”, …

[17:35, 10/11/2024] Anne Ribeiro* Editora* Jornal O Liberal: 1.Governo do Pará assina acordo para criação do ‘Edifício COP 30’

Acordo entre Estado, Ministério da Previdência e setor privados é um primeiro passo para garantir capacitação e alojamentos para evento em Belém

O governo do Pará, o ministério da previdência social e entidades empresariais estaduais assinaram, nesta sexta-feira (11), um acordo para a criação do “Edifício COP30”, um espaço que será feito no centro de Belém para oferecer qualificação profissional e alojamentos durante o período da conferência climática da ONU, que será realizada na capital paraense no mês de novembro de 2025.

O espaço escolhido para a construção do “Edifício COP30" foi o abrigo prédio do INSS, que funcionava na avenida Nazaré até ser atingido por um incêndio em 2010. Desde então o imóvel, que possui localização privilegiada, estava sem uso. "Este acordo partiu da necessidade da cidade ter de volta este equipamento, e fazer um uso dele que possa trazer benefícios para o estado", disse o governador do Pará, Helder Barbalho, que assinou junto ao ministro Carlos Lupi uma proposta de alienação do imóvel para que ele tenha um novo propósito.

"A transformação do prédio do INSS é um dos exemplos das conquistas que a parceria garantirá para a cidade e o estado, que fortalecerão suas economias e gerarão milhares de empregos”, disse o Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi. "Estamos trabalhando juntos para que o Brasil realize um grande evento, pois a COP30 simboliza o compromisso público por um mundo melhor para todos", completou o ministro.

Alojamento e capacitação

O antigo prédio do INSS irá passar por um processo de recomposição para se tornar "Edifício COP 30", que será um espaço de uso coletivo das entidades empresariais do Pará como Faepa, Fiepa, Fecomércio e Sebrae. Cada entidade terá um andar próprio, e o restante do edifício será reformado para funcionar como alojamento para os membros destas entidades em grandes eventos como a COP 30.

"Nós vamos recompor o prédio para fazer treinamento de idiomas, preparar taxistas e todos aqueles que vão recepcionar turistas, cursos gastronomia para mostrar para o mundo a nossa cultura, e nos outros andares, a pedido do governador, vamos fazer alojamentos até a COP para aqueles que vierem nos visitar", explica Carlos Xavier, presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Pará.