Obra de macrodrenagem alcança metade da extensão do Canal da Gentil, em Belém

Um dos legados da realização da COP 30 em Belém, a obra de macrodrenagem do Canal da avenida Gentil Bittencourt alcançou metade da sua extensão total, que é de 1.421 metros. Realizado pelo Governo do Pará, os serviços já garantiram a melhoria da condição de escoamento da água, diminuindo os alagamentos e proporcionando o avanço da qualidade de vida da população do bairro de Canudos, na capital paraense.

“Seguimos trabalhando para cumprir as nossas metas e entregar as obras do Governo do Estado no contexto da COP 30. As obras do Canal da Gentil avançam dentro do cronograma, com a execução dos serviços de cravação de estacas, remoção de solo e regularização do canal que faz parte da macrodrenagem da Bacia do Tucunduba. Esse é mais um compromisso do governador Helder Barbalho e da vice-governadora Hana Ghassan, de dar infraestrutura, qualidade de vida, mais dignidade à população de Belém”, disse o secretário de Obras Públicas, Ruy Cabral, que fez uma visita técnica à obra na manhã desta sexta-feira (04/10).

Os trabalhos no Canal da Gentil iniciaram no trecho do Canal do Tucunduba e já passaram pela rua da Olaria, travessa Juvenal Cordeiro, travessa Segunda de Queluz, travessa Teófilo Condurú e chegaram na travessa Guerra Passos, em 710 metros de extensão.

A obra está sendo realizada em quatro frentes de serviços, com 150 empregos gerados de maneira direta. “Graças a Deus, recebemos essa oportunidade de emprego aqui no Canal da Gentil. Esse trabalho vai proporcionar uma melhoria para a população que reside e passa por aqui. Agradeço ao Governo do Estado, que tem dado essa oportunidade de emprego e renda para que a gente possa sustentar as nossas famílias”, disse o carpinteiro Gilvan Garcia.

Tucunduba

A macrodrenagem do Canal da Avenida Gentil Bittencourt faz parte da Bacia do Tucunduba, que recebe obras do Governo do Pará, e incluem a retificação de todo o canal, rede de abastecimento de água e esgoto sanitário, drenagem pluvial, construção de pontes, passarelas, praça com quadra poliesportiva, playground, academia ao ar livre e pista de corrida, além de urbanização viária e aterramento de quintais.