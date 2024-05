Última etapa da macrodrenagem do Canal da Mundurucus será entregue na sexta-feira (17)

A última fase da macrodrenagem do Canal da Mundurucus, em Belém, será inaugurada na próxima sexta-feira (17). As equipes da Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP) estão finalizando a pavimentação asfáltica na área. 98% da obra está concluída, segundo o governo.

Nesse trecho de cerca de 400 metros, que vai da passagem Bom Jesus até a travessa Teófilo Condurú, no bairro do Guamá, foram instaladas redes de esgoto e de distribuição de água, sistemas de drenagem pluvial, preparação para pavimentação asfáltica, construção de calçadas, rampas e passarelas.

Segundo o governo do Pará, a obra de macrodrenagem da Bacia do Tucunduba terá impacto direto na vida dos cerca de 300 mil moradores dos bairros do Guamá, Terra Firme, Marco e Canudos. O governador Helder Barbalho estará presente na inauguração.

Reta final

A extensão do canal retangular, com suas placas de concreto laterais, proteção e passarelas já foi concluída. Os últimos 60 metros estão sendo preparados para abrigar uma feira, que será administrada pela Prefeitura de Belém.

Durante anos, o Canal da Mundurucus ficou sem manutenção adequada, o que resultou em desmoronamentos nas laterais e assoreamento do leito. As intervenções da SEOP, desde a entrega da primeira fase até a finalização dos últimos 400 metros, proporcionam agora um espaço de qualidade e revitalizado para a população.

As obras de macrodrenagem, incluindo todo o sistema de drenagem urbana, desempenham um papel crucial no escoamento das águas pluviais, prevenindo inundações.

A primeira fase, entregue em janeiro de 2024, incluiu um trecho de 300 metros de canal retangular em concreto, uma praça, 600 metros de rede de esgoto, 600 metros de rede de distribuição de água, 240 metros de rede de drenagem pluvial, 600 metros de pavimentação asfáltica, além de calçadas, rampas de acessibilidade e duas passarelas.

Até o momento, a macrodrenagem da Bacia do Tucunduba já ofereceu à população 3.095 metros de canal retificado, com sistemas de drenagem, pavimentação, esgotamento de águas e urbanização, incluindo infraestrutura e saneamento básico.

"Estamos prestes a concluir mais uma etapa importante no Canal da Mundurucus. O governo do Estado está revitalizando a Bacia do Tucunduba, um grande projeto que visa melhorar a qualidade de vida, prevenir inundações e valorizar os cidadãos, melhorando suas propriedades, mobilidade e acessibilidade. Este é um momento crucial para a população, que há tanto tempo aguarda por melhorias", declarou o secretário de Estado de Obras Públicas, Ruy Cabral.