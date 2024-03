População de Belém receberá obras no canal da Tamandaré e construção de Parque Linear

Entre as várias intervenções urbanas que serão executadas para preparar Belém para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), no ano de 2025, a população irá receber a reconstrução do Canal da Avenida Almirante Tamandaré e a construção do Parque Linear da Tamandaré. A ordem de serviço para as duas obras será assinada nesta terça-feira (26), às 11h, pelo governo do Estado.

Serão executados os serviços de pavimentação asfáltica, drenagem, esgotamento sanitário, paisagismo, urbanização e passarelas. No início da avenida Tamandaré, ao lado da Praça do Arsenal, será construído um porto para atracação naval, com abertura do espaço e dragagem do leito da canal e da Baía do Guajará, criando espaço para os navios. A Praça 11 de Junho também será reconstruída.

VEJA MAIS

Com a construção do Parque Linear da Tamandaré, a população vai ganhar um novo espaço para passeio, com passarelas e balanços. O novo aparelho público vai contar, também, com quadras esportivas, espaço infantil e espaços de alimentação.

As obras serão executadas pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), por meio da empresa OCC Participações e Construções LTDA, com investimento de R$ 154.268.278,50 do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Projeto

O projeto arquitetônico foi concebido de modo a criar uma melhor relação com o espaço já existente. Buscou-se proporcionar áreas diversificadas para o lazer infantil, prática de esportes, espaços de contemplação e alimentação, além de uma nova praça junto à desembocadura do canal, que tem potencial de se tornar uma janela para o rio e um novo espaço turístico da cidade.

Haverá arborização com o plantio de árvores ao longo do parque, o que vai assegurar um maior conforto térmico e o sombreamento para os pedestres, crianças e esportistas que frequentarem o espaço.

Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba – canal Caraparu

No mesmo dia, 26, será assinada a ordem de serviço para a execução da macrodrenagem da Bacia do Tucunduba, no canal Caraparu, pelo governo do Estado. Com investimento de R$ 123.881.678,86, serão feitos os serviços de revestimento em placas de concreto, pavimentação asfáltica, drenagem, esgotamento sanitário, paisagismo, urbanização e passarelas.

As obras de macrodrenagem nos canais vão beneficiar mais de 300 mil pessoas nos bairros da Terra Firme, Guamá, Canudos e Marco. O serviço vai ser executado pela Secretaria de Estado e Obras Públicas (Seop).

Com informações da Agência Pará

Eva Pires (Estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)