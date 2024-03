Prefeitura de Belém começa reforma da praça Batista Campos

A reforma e manutenção da praça Batista Campos, em Belém, tiveram início logo após o carnaval, em 15 de fevereiro. Diversas equipes estão trabalhando no local, realizando serviços como a manutenção da calçada de pedra portuguesa e dos lagos.

A obra está a cargo da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), com um investimento de R$ 5.263.893,81 por parte da gestão municipal. O prazo estabelecido para a conclusão e entrega da obra é de quatro meses.

A praça Batista Campos é reconhecida como uma das mais movimentadas da cidade, recebendo diariamente um grande número de frequentadores, seja para lazer, prática esportiva, turismo ou como parte de suas rotinas diárias.

Entre os serviços que estão sendo realizados, segundo Tatiane Lins, arquiteta do Departamento de Planejamento Urbano (DEPL) da Seurb e fiscal da obra, estão a recuperação das calçadas de pedra, pintura dos coretos, reforma do quiosque da Guarda Municipal, recuperação dos equipamentos de lazer e da academia ao ar livre, revitalização do castelinho, instalação de iluminação em LED e elementos de iluminação especial nos coretos, monumentos e pontes, além da revitalização dos lagos.

O secretário municipal de Urbanismo, Deivison Alves, destacou a importância histórica e o grande apelo que a praça Batista Campos possui para a população local. Ele enfatizou que a reforma abrangerá diversos aspectos, desde o calçamento até a iluminação e os equipamentos urbanos, com a intenção de melhorar significativamente o espaço público. Além disso, ressaltou o compromisso de entregar áreas concluídas à medida que os serviços forem finalizados, visando avançar para outras etapas de manutenção.

“Vamos realizar uma grande intervenção no espaço, desde o calçamento passando por um novo projeto de iluminação até os equipamentos urbanos. Nessa reforma, assim que formos finalizando os serviços, já vamos entregando os espaços para a população para que a manutenção avance para outras etapas", disse o secretário municipal.