Bares de Belém tem destaque na nova série ‘Bar Brasil’ que estreia no sábado, 2; saiba onde assistir

Do Norte ao Sul do país, a série “Bar Brasil” promete demostrar a diversidade dos estabelecimentos brasileiros, e alguns dos bares considerados mais icônicos de Belém ganham destaque na produção audiovisual que estreia no próximo sábado (2), no canal de TV por assinatura Travel Box Brasil, às 20h. Com direção de Fernando Segtowick e Thiago Pelaes, da produtora paraense Marahu Filmes, o programa semanal levará os espectadores para uma verdadeira jornada por meio dos episódios temáticos, explorando curiosidades do estabelecimento, atendimento diferenciado, drinks autorais e gastronomia.

Em entrevista ao Grupo Liberal, Fernando Segtowick, um dos diretores do projeto, revelou os desafios e inspirações por trás da série que ganhou vida depois de uma longa jornada de produção. “Inicialmente, o projeto era voltado para uma marca e com foco em bares de Belém, mas não foi para frente. Quando surgiu a oportunidade de um edital da Ancine para produtoras da região Norte, transformamos o projeto regional em um projeto nacional, nascendo assim o ‘Bar Brasil”, revelou.

Fernando contou que a pandemia chegou a impactar as gravações do projeto, mas a equipe persistiu. “Só retomamos as gravações no início de 2023, quando já estávamos mais seguros e as pessoas estavam mais dispostas a frequentar os bares novamente”, acrescentou.

Com direção de Fernando Segtowick e Thiago Pelaes, da produtora paraense Marahu Filmes, o programa semanal levará os espectadores para uma verdadeira jornada por meio dos episódios temáticos (Lais Teixeira)

Questionado sobre o motivo da temática do seriado sobre bares, Segtowick pontuou a questão do inusitado. “Escolhemos falar de bares, porque, incrível que pareça, existem muitas séries sobre hotéis, restaurantes e gastronomia, mas nunca vimos uma série sobre bares. Achamos curioso e quisemos investir”, complementou. A criação do projeto também tem a assinatura de Walério Duarte.

Com 39 bares em 13 episódios, a série oferece um passeio ao espectador a uma diversidade de estabelecimentos, que vão desde os mais tradicionais até as famosas barracas de praia. "Cada episódio tem sempre três bares, sendo pelo menos um do Norte ou Nordeste, ou do Sul, ou Centro-Oeste, sempre tendo essa ideia de que o programa é nacional, incluindo o Brasil inteiro", explicou Segtowick. Os episódios têm duração de 26 minutos e classificação livre.

Entre os espaços destacados na série estão o Muamba Bar, no bairro de Nazaré, que incorpora elementos amazônicos em seus drinks (Lais Azevedo)

O primeiro episódio, com foco nos Wine Bar, ou seja, bar de vinho, levará o público a uma viagem pelos Estados de Pernambuco, Paraná e São Paulo. Já nos próximos capítulos, a gastronomia e os estabelecimentos paraenses começam a ter destaque especial. Entre os espaços destacados na série estão o Muamba Bar, no bairro de Nazaré, que incorpora elementos amazônicos em seus drinks; o tradicional Bar do Rubão, no bairro da Cidade Velha; e o Espaço Cultural Apoena, no bairro do Marco, ambos, em Belém.

“A cidade de Belém é um lugar que tem as noites lotadas, uma gastronomia conhecida, é uma cidade agitada, que as pessoas gostam de sair. Assim, entendemos que contemplava tudo o que queríamos conhecer na série”, destacou Fernando. Os episódios serão liberados todos os sábados, às 20h, no canal.

Com um formato que une boa comida, viagens e estilo de vida, “Bar Brasil” também irá instigar os espectadores a conhecerem novos espaços e entenderem a cultura por trás de cada bar visitado. “É um programa que convida o público a uma verdadeira viagem pelo Brasil, explorando desde os pontos históricos até as áreas mais contemporâneas das cidades”, destacou Segtowick. Toda a introdução do episódio e a narração será feita pelo ator paraense Adriano Barroso. A série tem o financiamento da Ancine/FSA/BRDE.