Carnaval de Belém: Mocidade Olariense é a campeã do Grupo de Acesso de 2024

O Grêmio Recreativo Escola de Samba "Mocidade Olariense" foi o vencedor do grupo de acesso das escolas de samba de Belém com o enredo “Pelos Caminhos da Fé, ao som dos tambores da festa do meu São Bené". O resultado foi divulgado pela Fundação Cultural de Belém (Fumbel) após a apuração das notas, na Aldeia Amazônica. Em 2025, a escola de Icoaraci irá desfilar no Grupo Especial.

Em segundo lugar, foi consagrado o Grêmio Recreativo Cultural e Social "Guardiões do Samba”, com o tema "Cantos e Encantos de Marapanim".

O terceiro lugar ficou com Associação Carnavalesca “Império Jurunense”, com o enredo “Saravá Umbanda um mundo cheio de luz”.