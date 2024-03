Carnaval de Belém: Bloco do Sapo Muiraquitã é o campeão dos blocos de 2024

A apuração da competição entre os blocos carnavalescos do Carnaval de Belém deste ano teve seu resultado revelado às 15h desta terça-feira (27). O primeiro lugar ficou com o Bloco do Sapo Muiraquitã, com o enredo "A Luz é Vida, Viver é Arte". A informação foi divulgada pela Liga Independente dos Blocos de Belém (Libel).

Em seguida, conquistou o terceiro lugar a Associação Carnavalesca "Estrela Reluzente", trazendo para a avenida o tema "Estrela, Sol e Lua. O Brilho do Universo"; e em terceiro lugar ficou o Bloco Carnavalesco "Estação Terceira", com o enredo "De São João a Boi Bumbá, Tudo é Cultura Popular".

Em quarto e quinto lugares ficaram os blocos Unidos do Umarizal e Unidos da Pedreira.