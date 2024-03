Escola da Matinha homenageia Epaminondas Gustavo no carnaval de Belém

Um personagem que provocou muitos risos em rostos paraenses será homenageado na próxima sexta-feira (01), com o desfile da escola de samba da Matinha, em Belém. A agremiação terá como tema de seu samba-enredo Epaminondas Gustavo, uma figura de comédia criada pelo jurista e ator paraense Cláudio Rendeiro.

Cláudio faleceu em 18 de janeiro de 2021, deixando muita saudade e um legado de muitas gargalhadas por onde passou. O comediante, que também era juiz, fazia apresentações humorísticas com o personagem Epaminondas Gustavo, um homem do interior cheio de maneirismos e falas engraçadas, recheadas de referências a municípios como Cametá, Abaetetuba e Igarapé-Miri.

O presidente da escola da Matinha, Rodolfo Trindade, conta que assim que propuseram Epaminondas Gustavo como tema, foi aceito de imediato, tamanha é a admiração pelo trabalho construído por Cláudio Rendeiro.

“A ideia do enredo surgiu através de uma grande amiga dele, a juíza do trabalho Vanilza Malcher, que propôs esse enredo em fevereiro de 2022, e a gente de imediato acatou. Decidimos fazer essa linda homenagem de alguém que propôs riso, entretenimento e foi muito fraterno em suas ações com entidades filantrópicas e também com a Matinha”, conta o presidente.

O enredo da escola tem o título: “Epaminondas Gustavo: chama o pessoá, o caboclo d’odivelas vai passá”, uma referência direta aos bordões e falas sempre bem-humoradas de Epaminondas Gustavo. De acordo com Rodolfo Trindade, não só o samba-enredo, mas toda a apresentação da escola, incluindo fantasias, irão homenagear o humorista paraense.

Ensaio da escola da Matinha, que já está na expectativa para se apresentar no carnaval de Belém (Foto: Amarilis Marisa - Agência Belém)

“As fantasias e alegorias foram pensados em cima da vida dele, passando pelo município de São Caetano de Odivelas, onde ele nasceu, depois pela vida dele como juiz e a criação do personagem, mostrando aquela parte do juiz com alma de artista. Ele sempre foi um comediante então falaremos sobre o humor, as paródias, e tudo o que ele contava através do seu ‘zap zap’”, explica o carnavalesco, que não esconde a admiração que tinha pelo trabalho de Cláudio.

O líder da escola de samba confessa que está muito ansioso para os desfiles do carnaval, ainda mais com a responsabilidade de homenagear Cláudio Rendeiro, como tema do desfile da Matinha na Aldeia Cabana.

“Faltando 4 dias para o desfile a ansiedade e expectativa são enormes para que dê tudo certo, estamos naquela fase dos preparativos finais, e seremos a quarta escola no dia 1° de março. A emoção é absurda para que a gente possa fazer um grande desfile, um desfile com humor, um desfile colorido, e um carnaval que promete emocionar ao retratar toda a trajetória de Epaminondas Gustavo”, salienta o presidente da Matinha.

A relação de amizade entre a Escola da Matinha e o juiz Cláudio Rendeiro não é de hoje. Ainda em vida, o artista costumava apoiar a agremiação com custos sempre que podia. Através de stand ups e outros shows de humor, ele fazia arrecadações e destinava não só para a Matinha, mas diversas entidades filantrópicas do Pará.

“Em 2019, ele realizou dois shows de comédia no Teatro Margarida Schivasappa e a renda foi toda revertida para o carnaval da nossa agremiação”, relembra Rodolfo.

Epaminondas realizava shows de humor e ajudava diversas entidades filantrópicas com a renda das apresentações (Foto: Divulgação)

O presidente da escola de samba ressalta a importância da valorização de personalidades paraenses tão marcantes, como foi Epaminondas Gustavo, as quais merecem todas as honrarias e homenagens possíveis por seu impacto positivo no estado.

“O nosso carnaval é regional, principalmente na utilização de fantasias e carros alegóricos, pois muita coisa ali é feita com material reciclável. No que tange ao enredo, queremos sempre exaltar o que é o nosso, nem tudo o que é bom vem lá de fora, é importante ressaltar ilustres personalidades que são paraenses, e eu vejo Cláudio Rendeiro como um desses ícones, que merece essa justa homenagem”, conclui Rodolfo Trindade.

Sobre a escola da Matinha

Com 44 anos de fundação, a Matinha integra o grupo especial de Belém desde 2014, e neste ano, traz como enredo a vida e obra de Epaminondas Gustavo

A Escola de Samba da Matinha será a quarta a entrar na Aldeia Cabana de Cultura David Miguel na próxima sexta-feira, 1 de março, primeiro dia de desfiles das escolas de samba do grupo especial de Belém, com três alegorias, dois tripés, 16 alas e cerca de dois mil brincantes na avenida.