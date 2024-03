Carnaval de Belém: Conheça a campeã do 3º Grupo das escolas de samba

A Agremiação Carnavalesca “Caprichosos da Cidade Nova” é a vencedora do 3º grupo das escolas de samba de Belém com o enredo: “É Por Amor, Felix!". O resultado foi divulgado pela Fundação Cultural de Belém (Fumbel) após o anúncio dos blocos carnavalescos vencedores.Os vencedores do Grupo de Acesso serão divulgados ainda nesta noite.

VEJA MAIS

Em segundo lugar, foi consagrada a Associação Sociocultural e Carnavalesca “Guerreiros do Samba e do Amor”, com o tema "Fabri Cultura, Expressão Cultural e Artística no Carnaval, Guerreiros que Fazem o Maior Espetáculo da Terra”.

O terceiro lugar ficou com Grêmio Recreativo e Cultural “Universidade de Samba Nação Rubro Negra”, com o enredo “Marajó de Encantos e Magia”.