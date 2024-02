Carnaval de Belém: quais os enredos das Escolas de Samba do Grupo Especial?

As 11 escolas integrantes do Grupo Especial desfilam no próximo fim de semana, nos dias 1 e 2, na Aldeia Cabana. Seguindo a ordem de apresentação, a primeira a desfilar no espaço localizado no bairro da Pedreira é a "Boêmios da Vila Famosa" e a última, já no sábado, "Xodó da Nega". Com temas variados, as escolas do grupo 1 abordam, entre os enredos, as aparelhagens paraenses e o legado de Pe. Bruno Sechi, criador da República de Emaús.

Quais os enredos das escolas?

Sexta-feira (1):

- Boêmios da Vila Famosa: Dom Bruno, o cavaleiro de Emaús e a República da caridade;

- Os Colibris: É tecno, É pop, É som nas ondas sonoras, o voo da águia de fogo;

- Deixa Falar: Carabao, o segredo da multiplicação. O búfalo que vale ouro;

- Matinha: Epaminondas Gustavo: chama o pessu, o caboclo d’Odivelas vai passá!;

- Embaixada: Em Belém de Nazaré tem reza, batuque e samba no pé!.

Sábado (2):

- Piratas da Batucada: Piratas 50 anos - Por mares nunca dantes navegados desbravando a última fronteira;

- Quem São Eles: Preamar da Cultura do Pará;

- Bole Bole: Juriê - A fantástica energia da floresta!;

- Acadêmicos da Pedreira: Na sombra da Samaumeira, o velho mundo em minha Aldeia;

- Rancho Não Posso Me Amofiná: Isso é que é amor, onde o Rancho For Eu Vou! - 90 anos de paixão sem ponto final;

- Xodó da Nega: Nossa Majestade, o carnaval!.

Quais quesitos são avaliados?

Para a avaliação, os jurados avaliam nove categorias: alegorias, bateria, comissão de frente, enredo, evolução, fantasia, harmonia, mestre-sala e porta-bandeira, porta-estandarte e samba-enredo.

Quem foi a campeã do Carnaval 2023?

No ano passado, a Associação Carnavalesca Bole Bole, fundada em 1984, foi a campeã do carnaval de Belém. No desfile realizado na Aldeia Cabana, a escola do Guamá conquistou o título com o enredo "Ronaldo Silva, universo cantador na folia do carnaval".

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)