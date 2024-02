Escolas de samba do Grupo Especial se preparam para desfiles na Aldeia Cabana

O clima de carnaval ainda circula na Cidade das Mangueiras. Há menos de uma semana do desfile das escolas de samba do grupo especial de Belém, as concorrentes da capital concentram e intensificam os esforços finais em seus preparativos para o grande dia. Arlindo Júnior, presidente da Escola de Samba Boêmios da Vila Famosa, de Icoaraci, e Alexander Meireles, diretor de carnaval do Grêmio Recreativo Cultural e Carnavalesco Os Colibris, do bairro da pedreira, em Belém, falam sobre o ritmo de preparação nesta trajetória da reta final.

A escola de Arlindo vai levar para a avenida, em 2024, o enredo “Dom Bruno - O Cavaleiro De Emaús E A República Da Caridade". O presidente da escola de Icoaraci conta que a preparação da agremiação é minuciosa e totalmente programada, para que a escola esteja pronta a tempo para o desfile. "A construção do desfile segue um cronograma planejado com muito cuidado para que tudo seja concluído até um dia antes do desfile. Todo o processo vem seguindo o que foi planejado", destacou.

Já a equipe de chapelaria da escola do bairro da Pedreira prepara cerca de 600 fantasias, chapéu, gola e acabamento. Alexsander fala sobre a organização da escola na hora dos preparativos finais para o grande dia."Separamos por dificuldades, os mais difíceis de manejar primeiro, e os mais fáceis por último. Assim, sempre buscamos terminar tudo o quanto antes e com excelência", explicou.

Sobre a organização para finalizar os detalhes a tempo, Júnior enfatizou a importância do diálogo constante entre todos os setores envolvidos na escola. "Da melhor forma possível. Porém, tudo é baseado no diálogo constante entre presidência, diretores, carnavalescos e equipes de barracões e confecção", afirmou.

Questionado sobre as expectativas da escola para o desfile, o presidente expressou confiança nos planos meticulosamente elaborados. "A melhor possível. Estamos tranquilos por termos seguido nosso planejamento com muito cuidado, visando justamente um desfile bem feito tanto no aspecto visual quanto no técnico", declarou.

Enquanto isso, o diretor de carnaval da escola bicolor revelou ansiedade e entusiasmo para o grande dia, e aposta no enredo como protagonista do desfile da Colibris, que este ano levará para a Aldeia Amazônica uma homenagem ao ritmo das aparelhagens com o enredo “É Tecno, É Pop, É Som! Nas Ondas Sonoras, O Voo Da Águia De Fogo”. “Estamos muito ansiosos para mostrar tudo que preparamos com muito carinho e suor”, afirmou Alexsander.

Porém, com toda a organização, na hora do espetáculo imprevistos podem surgir. Diante da possibilidade, as escolas se preparam ao máximo para contornar qualquer tipo de intercorrência na avenida. Arlindo ressalta a necessidade de estar preparado para contratempos previsíveis. "Como a própria diz, imprevistos não são 'advinháveis'. Esperamos sempre que nada dê errado, é claro. Porém, nos preparamos para possíveis reveses que podemos minimamente prever", explicou.

Alexsander aposta em ‘fazer o básico’ como principal meio de fugir dos imprevistos. "Projetamos um Carnaval pensando em todas as possibilidades de erros e acertos. Eu, como Diretor de Carnaval, e novo no pedaço, busco uma linha muito tradicional de conduta. Costumo dizer que o "feijão com arroz" bem feito vale mais que um prato chique", explica o diretor.





Há quem pense que não, mas a última semana de preparação pode ser determinante no desempenho da escola. O presidente da Boêmios destacou a importância da reta final para o desfecho dos trabalhos da comunidade. "A última semana sempre é definitiva. Nela saberemos se tudo será finalizado de forma satisfatória ou não. E isso reverbera muito no sucesso ou insucesso do desfile. Por isso, correria total para não deixar nenhum detalhe de fora", observou. Alexsander concorda e pontua: "Com absoluta certeza, é nesse momento que se faz o Carnaval para ganhar vida na Aldeia Cabana".

A Escola de Samba Boêmios da Vila Famosa e o Grêmio Recreativo Cultural e Carnavalesco Os Colibris desfilam nesta sexta-feira (1º), na primeira noite do grupo especial, na Aldeia Amazônica, no bairro da pedreira, em Belém. Além delas, Deixa Falar, Matinha e Embaixada irão desfilar na sexta. No segundo dia, sábado (02), Piratas da Batucada, Quem São Eles, Bole Bole, Acadêmicos, Rancho e Xodó da Nega serão as estrelas da noite.