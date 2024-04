Base Aérea de Belém abre visitação e exposição de aviões ao público neste sábado, 27

O Memorial da Força Aérea Brasileira (FAB) na Amazônia abriu as portas da Base Aérea de Belém (BABE) para uma Exposição de Aeronaves na manhã deste sábado, 27. O evento faz parte da programação de exposições na BABE, que busca aproximar a população das forças aéreas. Na oportunidade, os visitantes puderam conhecer de perto várias aeronaves e a atuação da aviação militar brasileira, da Marinha do Brasil e do Grupamento Aéreo de Segurança Pública.

Marcos dos Santos foi ao espaço pela primeira vez para levar seu filho, José Marcos dos Santos, de 4 anos, para conhecer as aeronaves. “Não conhecemos muito sobre a atuação da Força Aérea Brasileira. Por isso, acho muito importante ter essa chance de saber mais e ter contato com essas aeronaves que são tão importantes”, explicou.

Esse também foi o caso dos pais de Davi Carvalho, de 6 anos. "Ele gosta muito de avião e quando ele mesmo ficou sabendo da exposição, chamou a gente pra vir com ele e nos super apoiamos. É muito legal", disse Abrãao Carvalho, pai do pequeno amante dos aviões.

O Tenente Braz, chefe da comunicação da Força Aérea Brasileira em Belém, explicou que o evento tem como objetivo aprimorar a integração desta Base Aérea com a comunidade de Belém e interessados pela aviação de todo o Estado do Pará. Abrir as portas para a população conhecer de perto o trabalho da Força Aérea Brasileira (FAB), suas principais ações e capacidades, desenvolver vocações e estreitar laços com a comunidade. "É algo inédito para a Base Aérea de Belém, começamos a abrir para visitação com a intenção de realmente manter o contato com a população mais próxima e a resposta do público tem sido muito positiva", afirma o tenente.

Ele conta que desde o começo da iniciativa, a BABE já recebeu milhares de visitantes. "Na primeira exposição que fizemos no início do ano, deu em torno de 4 a 5 mil pessoas aqui no nosso hangar. Na programação especial que fizemos no 'Portões Abertos', recebemos entre 30 e 40 mil pessoas", revelou.

Uma dessas visitantes foi a estudante Stefanne Silva. Apaixonada por aviação, ela visitou pela segunda vez o galpão da Base Aérea de Belém e aproveitou para levar a câmera para registrar os detalhes das aeronaves. "É incrível poder ver de perto esses aviões que têm e tiveram uma importância tão grande para os brasileiros. A gente consegue entrar e se sentir como se fosse pilotar. E eu, que amo fotografar, me sinto ainda mais privilegiada em poder bater várias fotos", contou a jovem.

A programação contou com a exibição do Helicóptero Esquilo AS 350-B2, pertencente ao Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) e do Helicóptero modelo H225M, da Marinha do Brasil, que faz transporte tático de longo alcance, desenvolvido a partir dos modelos da família Super Cougar, podendo ser utilizada para salvamentos, resgates, inspeções navais, em apoio às Capitanias dos Portos e aos navios do Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Norte, em adestramentos do 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas, entre outros. "Contamos com o apoio do Graespe e da Marinha que trouxeram essas aeronaves para compor a exposição. São máquinas que ainda são utilizadas e têm papel importante nas ações pela Amazônia. E aqui a população pode conhecer como elas atuam e qual a relevância delas", explicou.

O galpão com as aeronaves históricas e o memorial fica localizado na Base Aérea de Belém, na Avenida Arthur Bernardes, no bairro de Val-de-Cães. O hangar está aberto para visitação todos os sábados, das 9h às 16h, com entrada gratuita.