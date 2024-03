Estado investe na macrodrenagem de canais, em Belém, e beneficia 500 mil habitantes

O Governo do Estado está investindo em obras de macrodrenagem nos canais do Mártir, Murutucu, Bengui e Marambaia, em Belém. Os canais estão passando pelos serviços preliminares de obra, equipes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Seop) estão fazendo os serviços de limpeza de terreno, levantamento topográfico, socioeconômico e cadastro dos moradores.

Vale destacar que obras de reconstrução de canais ajudam a controlar o volume de água das chuvas, evitando assim, danos às propriedades e garantindo a segurança da população. Ao todo, estão sendo requalificados 15 canais, são mais de 10 quilômetros de novas áreas urbanizadas. Destes, já foram entregues à população 3 quilômetros de canais construídos, o canal do Tucunduba, o primeiro trecho do Canal da Mundurucus, um trecho do canal União e Timbó, e um trecho do canal da Gentil.

VEJA MAIS

A macrodrenagem contribui para a preservação do meio ambiente, ajudando a evitar a erosão do solo e a poluição das águas. O investimento em infraestrutura tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável dentro da cidade, com o atendimento de áreas de vulnerabilidades com o trabalho social, saneamento e mobilidade.

“Qualquer chuva com volume mais elevado coincide com a maré alta, isso se torna um problema para os bairros mais baixos causando alagamento e transtorno para a população. Por isso, o governo do Estado está executando a macrodrenagem dentro das bacias de Belém. São diversas fontes de trabalho que visam dar melhores condições para que as águas escoam. Isso é um programa de governo e estamos trabalhando com recursos próprios para melhorar a vida da nossa população”, enfatizou o secretário de Obras Públicas, Ruy Cabral.

Os canais já existentes estavam desmoronando e já estão recebendo a manutenção adequada com o desassoreamento, que é a retirada de terra, e mato do fundo e das laterais, além da retirada de lixo doméstico das margens.

Para as obras iniciarem, há processos que devem ser seguidos para que os trabalhos gerem o mínimo de impacto na população local. “Hoje estamos fazendo a identificação dos moradores das benfeitorias que estão na linha de interferência do projeto do canal de Mártir”, falou a Ilza Rodrigues, prestadora de serviço da empresa Encibra S/A, que é responsável pelo levantamento no local.

Com as obras de macrodrenagem dos canais Bengui e Marambaia, mais de 200 mil pessoas são beneficiadas diretamente. No local, as equipes da Seop estão realizando os serviços preliminares da obra.

A equipe do Social está fazendo o levantamento socioeconômico da região e o cadastramento dos moradores, e a equipe de engenharia está levantando a topografia da região.

A Bacia do Tucunduba é formada por 12 canais secundários que lançam no canal principal denominado “Canal Tucunduba”. A bacia abrange os bairros do Guamá, Terra Firme, Canudos e Marco, em sua abrangência tem recebido inúmeras obras com intervenções e melhorias de infraestrutura e pavimentação. Beneficiando cerca de 300 mil pessoas diretamente.

Estão em execução os canais do Lago Verde, Sapucajuba, segunda etapa do Mundurucus, Tucunduba, Vileta, Timbó, União, Leal Martins, Cipriano Santos e Gentil.