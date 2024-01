Reforma no Complexo do Ver-o-Peso deve começar em março

Na manhã desta terça-feira (16), a Prefeitura de Belém esteve presente em reunião na Casa Civil da Presidência Pública. O encontro aconteceu para discutir o projeto de reforma do complexo do Ver-o-Peso, uma das obras de maior relevância nos preparativos para que a cidade seja sede da Conferência das Nações Unidas (Cop-30) em 2025. A reforma tem previsão de início para março deste ano.

“O objetivo dessa reunião foi destravar a burocracia para imediatamente iniciarmos essa grande obra de preparação de Belém para receber a COP- 30 em 2025. Em março deste ano, com o dinheiro garantido através da Itaipu Binacional, que faz parte do governo federal, nós iniciaremos a obra e em breve daremos mais dignidade aos feirantes e ao povo de Belém que ama o Ver-o-Peso”, destacou o prefeito Edmilson Rodrigues, presente ao encontro em Brasília.

O encontro garantiu a liberação de recursos do governo federal, na ordem de R$ 63 milhões, para a Prefeitura de Belém realizar a obra de reforma do Ver-o-Peso. Com a liberação do valor a licitação da obra poderá ser concluida antes do prazo previsto anteriormente. Segundo o prefeito Edmilson Rodrigues, durante a reunião também foi possível estabelecer a redução do tempo de duração da obra, que antes era de um ano e seis meses, agora poderá ser concluída em doze meses.

Acompanharam o prefeito Edmilson Rodrigues à reunião os secretários municipais de Planejamento e Gestão, Cláudio Puty e de Urbanismo, Deivison Alves, que foram recebidos pelo chefe da Casa Civil, Rui Costa, e pela secretária-executiva Miriam Belchior. Também esteve presente o presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Leandro Grass. O Iphan autorizou o início das obras no complexo do Ver-o-Peso, que é tombado como patrimônio cultural e material pelo órgão desde 1977.