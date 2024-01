Em mensagem ao Grupo Liberal, Lula lembra Círio, Ver-o-Peso, tacacá e Re-Pa nos 408 anos de Belém

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou ao Grupo Liberal, por meio da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, uma mensagem pelo aniversário da cidade de Belém. No texto, ele parabeniza a população da capital paraense pelos 408 anos "dessa linda e acolhedora cidade".

Lula lembra também a conquista de Belém para ser sede da 30ª Conferência da ONU sobre o Clima, a COP 30, em 2025, e afirma que o evento será a oportunidade do mundo conhecer melhor a Amazônia, ouvindo a população da região, ao invés de só falar sobre ela.

Na mensagem, o presidente diz ainda que lembra "com carinho dessa terra das mangueiras, dos sabores e cheiros diversos". Ele cita o Círio de Nazaré, o mercado do Ver-o-Peso, o clássico de futebol entre Remo e Paysandu, o tacacá e o "povo trabalhador, de muitos talentos e dono de um calor humano extraordinário", diz o presidente.

Veja a mensagem na íntegra

"Parabéns aos belenenses pelos 408 anos dessa linda e acolhedora cidade. Nesse ano Belém conquistou a sede da COP 30, a Conferência da ONU sobre o Clima, em 2025, que será a primeira na Amazônia, dando a oportunidade do mundo conhecer melhor a região, e ouvi-la ao invés de só falar sobre ela.

Lembro sempre com carinho dessa terra das mangueiras, dos sabores e cheiros diversos, do Círio de Nazaré, do Ver-o-Peso, do clássico Remo e Paysandu, do tacacá e, principalmente, de um povo trabalhador, de muitos talentos e dono de um calor humano extraordinário. Que Deus abençoe Belém e seus cidadãos com um futuro cada vez mais próspero".