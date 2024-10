Chuvas devem ocorrer com maior frequência em novembro no Pará

As chuvas devem começar a cair com maior frequência em todo o Pará neste mês de novembro. Essa é a previsão do tempo e do clima do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para várias regiões do Estado. De acordo com o meteorologista do Inmet José Raimundo Abreu, as temperaturas altas com sol devem perdurar até aproximadamente o dia 10 deste mês. Do dia 15 em diante haverá mudanças, com as chuvas mais presentes a partir do final da primeira quinzena.

“Acredito que a partir do dia 12 em diante, já terá mais condições de nuvens no céu na Região Metropolitana de Belém. E, a partir do dia 15 em diante começarão as chuvas mais frequentes. Até o dia 10 o tempo continua semelhante ao mês de outubro, poucas chuvas, pancadas de curta duração, mas a partir do dia 15, a população já pode esperar uma mudança significativa nas condições para ocorrência de chuvas e temperaturas devem diminuir. Até lá as chuvas e temperaturas ainda vão estar irregulares, tem dias que está dando 35ºC, 36ºC, 36,5ºC e outros dias quando tem coberturas de nuvens as temperaturas estão em 33ºC e 34ºC, fato que ocorreu nos últimos dois dias”, explicou José Raimundo.

O mês de novembro terminou com uma chuva forte na última quarta-feira (30/10) quando foi registrado 28.6mm, um índice considerado alto. O total de chuvas em outubro encerraram em aproximadamente 81mm de média, abaixo do esperado que era 135.8mm, portanto 81% da média histórica do mês. “A chuva de ontem foi atípica”, destacou.

“A primeira chuva deu 6.4 mm até segunda a deu 22.2mm, que praticamente foi a maior chuva do mês de outubro na Região Metropolitana de Belém. O mês de outubro foi de muitas chuvas com distribuição muito irregular. Se verificaram chuvas de forte intensidade na periferia de Icoaraci até Ananindeua e Marituba, mas Belém teve pouca ou nenhuma chuva. A chuva de ontem [quarta-feira] foi pouca em Ananindeua”, explicou.

Para o feriado de Finados, celebrado neste sábado, dia 2 de novembro, a previsão é de pancadas de chuva de curta duração no período da tarde. Não há nenhum fenômeno significativo atuante para que ocorram chuvas intensas no sábado.

Para a região sul do Pará, as chuvas mais intensas já começaram. Os municípios de Conceição do Araguaia, Redenção e Santa Maria das Barreiras, e em grande parte do sul, sudeste e sudoeste do Pará está ocorrendo uma zona de convergência do Atlântico sul, que é uma faixa de nuvens atravessa o Brasil do sudeste do Amazonas até o Pará. “Essa faixa de nuvens está causando trovoadas em grande parte da região do Pará e com tempestades até intensas, isso vai persistir até hoje e amanhã. O maior volume de chuvas já começou com o período chuvoso no sul do Pará”, apontou José Raimundo.

“O sul do Pará já começou com o período chuvoso, e vai começar a ter chuvas mais frequentes eliminando qualquer foco de calor na região. A umidade, que estava com baixa umidade, vai aumentar”, complementa. Os municípios Marabá, Rondon do Pará a Dom Eliseu começarão a ter chuvas mais frequentes. José Raimundo atesta que o período seco da região de Marabá já terminou. As temperaturas baixarão na região vão baixar das oscilações de 37ºC, 38 ºC, e 39 ºC para 33ºC e 34ºC.

A zona de convergência do Atlântico sul junto com alta da Bolívia trarão chuvas para a região sul, sudeste e também para o Alto Tapajós, como no município de Itaituba. Os rios Xingu e Tapajós devem começar a melhorar com o aumento das chuvas nas regiões. “Os fenômenos meteorológicos vão ocorrer de três a quatro dias de chuvas praticamente”, assegura.