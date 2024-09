Quatro cidades no Pará têm umidade menor ou igual à verificada no deserto do Saara; veja lista

A umidade relativa do ar em pelo menos 244 cidades no Brasil estava igual ou menor ao deserto do Saara, na última terça-feira (03/09), segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Quatro dessas cidades estão no Estado do Pará e registraram a umidade do ar parecida com o deserto do norte da Africa, que tem umidade entre 14% a 20%. Veja abaixo a lista de cidades paraenses com umidade relativa do ar igual ao Saara:

Cidade - Umidade relativa do ar

Santana do Araguaia - 14% Conceição do Araguaia - 15% Santa Maria das Barreiras - 17% Rondon do Pará - 20%

A baixa umidade do ar pode gerar problemas respiratórios. O tempo seco pode levar a problemas como cansaço, dor de cabeça, narinas e olhos ressecados. O desconforto é ainda maior para pessoas que já têm doenças respiratórias, como asma, rinite alérgica ou bronquite crônica, que ficam propensas ao agravamento dos quadros.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta que a faixa de umidade ideal para os seres humanos está entre 40% e 70%. Quando a taxa cai para 30%, é uma situação de alerta, com possíveis prejuízos para a saúde.

A perspectiva é de continuidade do tempo seco. O Inmet tem previsão de que o clima se mantenha seco e sem chuvas até o mês de outubro. A umidade do ar está baixa graças a uma conjunção de fatores que são as altas temperaturas, a falta de chuvas, que em algumas cidades que chegam há mais de 100 dias sem chover, e ao bloqueio atmosférico, que impede o avanço de frentes frias e, consequentemente, das chuvas. Com menos nuvens e chuva, a umidade vai ficando cada vez mais baixa.