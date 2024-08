Onda de calor no Brasil não deve atingir o Pará, mas temperaturas seguirão altas em setembro

Uma nova onda de calor está prevista para começar nos próximos dias no Brasil, conforme informações do Climatempo. Cidades no centro-sul do país podem chegar a 10 graus acima da média máxima. Entretanto, o Pará não deve ser atingido por essa onda de calor, ainda que as temperaturas se mantenham elevadas em setembro - é o que explica o distrito de Belém do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O meteorologista do Inmet, José Raimundo Abreu de Sousa, explica que o Pará nunca registrou uma onda de calor, em termos técnicos, uma vez que o fenômeno é definido pelo aumento da temperatura, em pelo menos 5ºC acima da média máxima de determinado local, ao longo de, no mínimo, três dias seguidos.

"No Pará, as temperaturas têm se comportado de forma natural para o período, a cada mês. No sul do Pará, onde é mais quente e seco, a temperatura máxima está dentro da regularidade, de 37ºC, 38ºC. O que a gente tem alertado é sobre a baixa umidade do ar, que nessa região tem ficado abaixo de 30%, o que é um risco para a saúde", destaca o especialista.

Apesar de descartar a onda de calor, o Pará deve continuar quente em setembro. "Não vai ter onda de calor, mas vai ter altas temperaturas", define o meteorologista. Ele também explica que, por ser distante do litoral, a região sul do estado acaba tendo os maiores registros de altas temperaturas. Já o nordeste e a região metropolitana, com o favorecimento dos ventos, apresenta máximas menores.

Segundo José Raimundo, nos primeiros 15 dias do mês de setembro, os paraenses não devem notar nenhuma mudança brusca no tempo. Apenas por volta da terceira semana do mês, algumas pancadas de chuva podem acontecer na região sul do estado, o que deve levar alívio para o problema da baixa umidade do ar.

Já na Região Metropolitana de Belém, o comportamento de poucos dias de chuva, com ocorrência de chuvas fracas, é a previsão para o mês de setembro. José Raimundo informa que, assim como julho, agosto também foi um mês de pouca chuva na Grande Belém e deve permanecer do mesmo jeito no mês seguinte:

"Agosto tem uma média de 128.7 milímetros de precipitação em Belém. Este ano, nós tivemos só 67.3 milímetros neste mês, distribuídos em 7 dias de chuva, sendo apenas dois deles com chuva forte e o resto uma chuvinha fraca, que nem molhou o chão", detalha o meteorologista.