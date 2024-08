Municípios com maior número de focos de calor na Amazônia estão no Pará; saiba quais são

Três municípios do estado do Pará têm o maior número de focos de calor na Amazônia: São Félix do Xingu, Ourilândia do Norte e Cumaru do Norte. Juntos, somam 787 focos, sendo 704 deles registrados somente no mês de agosto. Isso é o que mostra uma pesquisa do Greenpeace Brasil, publicada nesta sexta-feira (30).

A pesquisa indica um crescimento alarmante de 79% no número de focos de calor na Amazônia entre 2023 e 2024. No ano passado, foram registrados 1.185.875 focos, enquanto em 2024 esse número saltou para 3.112.800. Em todo o Brasil, o total de focos de calor atingiu 57.528, representando um aumento de 105%.

Além disso, o estado do Pará também registrou o maior número de focos de calor durante o período analisado, que foi do dia 01 a 26 de agosto. Com cada podendo resultar em queimadas ou incêndios, sejam intencionais ou não.



Em relação à área consumida pelo fogo, a região amazônica aparece em segundo lugar, com 533.575 hectares afetados, ficando atrás somente do Cerrado, que apresenta uma área queimada de 1.731.950 hectares.

As informações do levantamento foram obtidas a partir da análise de imagens dos satélites Aqua (M-T), Sentinel-2 e Planet, além do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade de OLiberal.com)