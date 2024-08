Terra indígena Kadiwéu é afetada por incêndio no Pantanal

A terra indígena (TI) Kadiwéu, em Porto Murtinho (MS), foi afetada por incêndio nessa quarta-feira (28). Em 2024, o território no Pantanal já teve 60% da área atingida pelo fogo. Segundo o BDQueimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a localidade registrou 333 focos de calor entre 1º de janeiro e 27 de agosto desse ano.

Desde o dia 25 de agosto o território Kadiwéu recebe suporte do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (PrevFogo), conforme o G1, com cerca de 70 profissionais. Márcio Yule, chefe da brigada, afirmou não ter previsão para o fim da ação no local. “Não está fora de controle. Temos 70 brigadistas empregados na região. O reforço chegou há duas semanas, mas durante essa operação outros brigadistas já foram empregados na Terra Indígena”, disse.

Três povos habitam na TI referida: Kadiwéu, Kinikinau e Terena. Com 539 mil hectares homologados, a área possui cerca de 1.697 indígenas moradores.

De modo geral, o Pantanal registrou 8.601 focos de queimadas entre 1º de janeiro e 27 de agosto, de acordo com o Inpe. Os municípios mais afetados são Corumbá e Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. Até o momento, a semana com mais registros foi entre os dias 29 de julho e 04 de agosto, com 1.465 focos.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)