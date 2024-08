Égua da Broca: conheça sabores do Pará em massas com pastéis de tacacá, vatapá e maniçoba

Iguarias da culinária paraense, os pastéis de sabores regionais são um grande sucesso entre o público por oferecer um sabor autêntico da Amazônia. Para quem gosta e deseja explorar os sabores típicos de Belém, hoje iremos te mostrar os famosos e deliciosos pastéis de tacacá, vatapá e maniçoba.

Com massas saborosas, os pastéis são mais do que apenas um lanche, eles são uma expressão da biodiversidade e da riqueza cultural da região Norte. O restaurante Açaízeiros Pavulagem, localizado no Shopping Metrópole Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, é um dos pioneiros na comercialização destes pastéis, que também são servidos juntamente com um delicioso milk shake de açaí, fazendo um grande sucesso entre o público.

VEJA MAIS

Danielle Rosa, proprietária do estabelecimento, conta que a ideia dos pastéis surgiu após a ideia de criar um milk shake de açaí. "Meu esposo e eu já trabalhávamos com a plantação de açaí e surgiu o sonho de criarmos um milk shake de açaí. Primeiramente a ideia foi trazer o nosso açaí puro porque o que conhecíamos havia muitas misturas e condimentos. Esse vem direto do nosso açaizal. Depois pensamos: 'Esse milk shake não pode ficar sozinho', então nós pensamos em trazer algo que agregasse ao milk shake, uma combinação que acabou ficando perfeita, o açaí com o pastel gourmet, que é com os sabores das nossas comidas típicas do Pará. Nós achávamos que tinha que ter algo para valorizar nossa cultura e conseguimos através dos pastéis que foram reformulados com sabores de comidas típicas", diz entusiasmada.

Danielle Rosa - Proprietária do Açaizeiros Pavulagem / Foto: (Isabelle Ferreira / Especial para O Liberal)

Os pastéis de tacacá e vatapá são feitos com o creme das duas comídas tipícas, já o de maniçoba é a propría maniçoba colocada dentro da massa. Um fato curioso é que os pastéis tem nomes de gírias paraenses. O pastel de creme de tacacá é chamado de "pavulagem", o de creme de vatapá é chamado de "pomba lesa" e o pastel de maniçoba é conhecido como "nem te bate".

Foto: Isabelle Ferreira / Especial para O Liberal Foto: Isabelle Ferreira / Especial para O Liberal Foto: Isabelle Ferreira / Especial para O Liberal Foto: Isabelle Ferreira / Especial para O Liberal Foto: Isabelle Ferreira / Especial para O Liberal Foto: Isabelle Ferreira / Especial para O Liberal

Danielle explica que a ideia de dar nomes aos pastéis, se deu pelo fato de as nossas gírias já estarem no nosso cotidiano."É nossa cultura, geralmente a gente não leva isso para outros lugares, não é conhecido, nossa gíria é muito conhecida somente no Pará. Então meu esposo e eu tivemos a ideia de trazer nossas gírias para os nossos pastéis", conta.

A massa dos pastéis também é mais saudável, pois é preparada com óleo de algodão em vez de óleo vegetal, o que a torna mais leve e sequinha, conquistando grande sucesso entre os clientes. O restaurante "Açaízeiros Pavulagem" é um Fast food de comidas e bebidas regionais, tudo preparado em 5 minutos. O estabelecimento está localizado no 3º piso do Shopping Metrópole Ananindeua e funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 22h.