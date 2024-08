Égua da broca: conheça a tapioca regional com jambu e camarão

No Pará, a tapioca é uma iguaria muito apreciada e consumida de diversas maneiras, muitas vezes com ingredientes locais que destacam a riqueza gastronômica da região. Uma das combinações mais marcantes é a tapioca regional, que incorpora elementos como jambu e camarão, destacando-se pelo sabor autêntico e tipicamente paraense.

A tapioca de camarão com jambu é um dos pratos mais populares do restaurante Tapiocaria Regional, situado na avenida Dom Vicente Zico, na Cidade Nova, em Ananindeua. A chef de cozinha Ruth Veloso, conta como surgiu a ideia de criar essa tapioca regional: "Nós começamos a experimentar diferentes combinações, assim como há pizzas, hambúrgueres e esfihas de vários sabores. Então, por que não fazer o mesmo com tapioca? Fomos testando vários recheios, vimos que deu certo, e os clientes aprovaram", relata.

VEJA MAIS

A profissional também destaca que alguns clientes, habituados às tapiocas tradicionais, como a de manteiga e a molhada com coco, experimentaram os novos recheios e aprovaram. Em relação à ideia de criar uma tapioca tipicamente paraense, Ruth relata que foi um grande sucesso. “O camarão combina muito bem com o jambu, então por que não juntar os dois? Ficou uma combinação perfeita, deu super certo”, afirma.

O recheio da tapioca é feito com queijo mussarela, jambu e camarão regional, que é refogado com uma variedade de temperos. Depois de refogado, o camarão é misturado com creme de leite e molho de pizza. O aroma é incomparável, tornando-se sem dúvida um dos destaques da culinária.

Ruth Veloso (Chef de Cozinha) Foto: Igor Mota / O Liberal Ruth Veloso (Chef de Cozinha) Foto: Igor Mota / O Liberal Ruth Veloso (Chef de Cozinha) Foto: Igor Mota / O Liberal Ruth Veloso (Chef de Cozinha) Foto: Igor Mota / O Liberal Ruth Veloso (Chef de Cozinha) Foto: Igor Mota / O Liberal

O estabelecimento também oferece um cardápio variado de sabores de tapiocas, além da tapioca regional. Entre as favoritas do público estão a tapioca de camarão rosa com jambu, a de carne seca com queijo cheddar, a de carne de sol, a de Nutella e a de morango com chantilly. Ruth ressalta ainda que, apesar dessas novidades, as opções tradicionais continuam entre as mais pedidas. “As pessoas ainda não deixam de pedir a tapioca molhada e a de manteiga, que continuam saindo bastante”, conclui.

Para quem deseja experimentar a tapioca de camarão com jambu e outros variados sabores da Tapiocaria Regional, além da unidade em Ananindeua, há também um restaurante em Icoaraci, distrito de Belém. Esse restaurante está localizado na Travessa Souza Franco, esquina com a Rua 15 de Agosto. O horário de funcionamento é de terça a sábado, das 7h às 12h e das 15h às 21h. Aos domingos, o restaurante abre das 7h às 12h, e nos feriados, das 7h às 12h e das 15h às 21h.