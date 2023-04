Churrasco no pão? Empreendedores inovam ao servir prato de forma diferente no bairro da Pedreira

A data 24 de abril foi escolhida para comemorar uma das maiores paixões nacionais: o churrasco. Popularmente, a carne assada na brasa é servida com arroz branco e outros acompanhamentos, como farofa, salada de batata com maionese e vinagre. Mas um restaurante no bairro da Pedreira, em Belém, decidiu desafiar o uso popular, ou melhor, criar as suas próprias regras, e lançou um sanduíche onde as tiras de carne são servidas dentro de um pão baguete.

VEJA MAIS

O churrasco no pão, nome que também foi dado ao estabelecimento localizado na Travessa Angustura, foi criado há quase seis anos pelo casal Marcieny de Almeida e Edilson Filho. No lanche, além do espeto que pode ser qualquer proteína que o cliente escolher, também leva o famoso vinagre, salada de repolho, maionese caseira, batata palha e ketchup. Mas, se quiser turbinar, pode acrescentar queijo, bacon ou calabresa.

Segundo a proprietária, o “Churrasco no Pão" começou quando Marcieny e o marido, Edilson, estavam desempregados e precisavam de uma renda. Após pensar bastante, o esposo chegou à conclusão que iriam passar a vender o prato gaúcho dentro de um pão.

“Eu disse que isso não ia dar certo. A gente foi conversando, marcamos um dia para fazer, chamamos uns amigos para provar. Teve um que disse que o churrasco no pão combinava com vinagre. Mas eu pensava como iria colocar, porque o pão ficaria todo molhado”, relembrou Marcieny sobre não acreditar no início que o empreendimento poderia dar certo.

Usando uma colher furada da mãe, a dona percebeu que poderia colocar a saladinha no pão e, ao longo dos dias, ela e o marido - que já tinha experiência em carrinhos de lanche - começaram a pensar como o sanduíche poderia ser servido de maneira a se diferenciar dos outros que eram vendidos nas esquinas de Belém.

“Hoje em dia leva salada de repolho, porque ele (Edilson) sempre trabalhou com lanche, depois acrescentamos o molho barbecue. Por último, entrou a batata palha devido às crianças que não gostavam da salada, queriam comer somente comer a carne e o pão. E assim foi todo um processo”, explicou Marcieny.

O restaurante trabalha com hamburgueres artesanais que são feitos na grelha da churrasqueira e também com os espetinhos de carne bovina, suína e de frango. Porém, o “queridinho” do público ainda é o churrasco de carne com calabresa servido no pão, segundo a proprietária. Todos os lanches são feitos na hora e de forma caseira.

Churrasco no pão? Empreendedores inovam ao servir prato de forma diferente no bairro da Pedreira O famoso churrasco no pão (Reprodução/ Redes sociais) O churrasco vendido como espetinho e acompanhamentos (Reprodução/ Redes sociais) O hambúrguer caseiro também feito com carne de churrasco (Reprodução/ Redes sociais)

“O churrasco no pão mesmo fala por si próprio. Eu cuido da preparação das carnes e depois vai para a mão dela. Causa uma explosão na boca do cliente e o pessoal acaba voltando”, afirma Edilson, que é o responsável por temperar as carnes. Já o manuseio da churrasqueira fica a cargo de um dos funcionários do casal.

Segundo ele, a preferência dos paraenses é que o churrasco seja servido sempre bem passado, o que Edilson estranhou, já que o prato é conhecido por ser levado à mesa do cliente sempre ao ponto, ou seja, com uma boa porção da peça meio mal passada e as bordas tostadas.

Desafios

Quando Marcieny e Edilson começaram a vender os sanduíches não foi nada fácil. Segundo ele, todos os pães e as carnes do primeiro dia de venda foram comprados fiado, na base da palavra como compromisso. “Uns amigos para dar uma força compravam o nosso antigo churrasquinho com pão e suco”, relembrou emocionado.

De acordo com Edilson, eles começaram a venda com uma churrasqueira pequena emprestada de um amigo, dividindo a calçada com uma antiga padaria. “A gente usava uma mesa improvisada - na realidade uma tábua sobre pernas-mancas - para servir os clientes. Quando as pessoas passavam e sentiam o cheiro do churrasco, olhavam a placa e paravam por curiosidade. Da feita que provavam, um ia recomendando para o outro”, explicou Edilson sobre a fidelização da freguesia. Hoje, o “Churrasco no Pão” já tem um espaço físico e também conta com serviço delivery.