Governo do Pará altera ponto facultativo do Dia do Servidor para funcionários estaduais; veja a data

O ponto facultativo para os servidores do Estado do Pará, antes previsto para dia 28 de outubro, referente às comemorações do Dia do Servidor Público, foi transferido pelo governo do Pará para o dia 1 de novembro de 2024. A alteração foi informada na manhã desta quinta-feira (24) pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), estando amparada pela portaria Nº 0461 de 23 de outubro de 2024, publicada na edição Nº 36.006 do Diário Oficial do Estado.

O órgão estadual ressaltou ainda que cabe aos dirigentes dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual a preservação dos serviços essenciais afetos às respectivas áreas de competência.

As áreas de arrecadação, saúde pública, defesa social, parques, museus, teatros e espaços de visitação turística, incluindo os equipamentos públicos administrados por organizações sociais mediante contrato de gestão, estabelecerão escalas de serviço para assegurar o atendimento à população paraense.

Recírio

Tradicionalmente, a data da celebração do Dia do Servidor coincidia com o Recírio, que é a última romaria oficial da festividade nazarena. Entretanto, a mudança diz respeito apenas ao ponto facultativo para os servidores. O Recírio permanece marcado para segunda-feira (28/10).