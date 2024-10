Veja o que abre e o que fecha em Belém no Recírio, Dia do Comerciário e do Servidor Público

A próxima segunda-feira, 28 de outubro, traz três datas comemorativas, duas das quais são consideradas ponto facultativo no Pará: o Dia do Servidor Público e o Recírio. A terceira é o Dia do Comerciário. O encontro dos marcos comemorativos altera o funcionamento de alguns serviços em Belém.

Governo do Estado

O Estado transferiu o ponto facultativo do dia 28 de outubro, referente ao Dia do Servidor Público, para o dia 01 de novembro de 2024, conforme informações da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad). A medida está amparada pela portaria nº 0461 de 23 de outubro de 2024, publicada na edição nº 36.006 do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (24).

A Seplad ressalta, ainda, que cabe aos dirigentes dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual a preservação dos serviços essenciais afetos às respectivas áreas de competência.

Comércio

O Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas) informou que o comércio não funcionará no dia 28 de outubro. A resolução leva em conta o Dia do Comerciário que coincide com o Recírio. "Portanto, o empregador não poderá exigir o labor de seu empregado nesse dia, conforme cláusula vigésima quinta da CCT", complementa o sindicato.

Supermercados

A Associação Paraense de Supermercados (Aspas) informou que não há previsão de mudança no funcionamento dos supermercados na próxima segunda-feira. O funcionamento segue normalmente conforme o horário estipulado em cada loja.

Shoppings

Parque Shopping: devido ao Recírio, o funcionamento será da seguinte maneira:

Lojas: fechadas

Praça de Alimentação e Lazer: das 10h às 22h

Restaurantes: das 11h às 23h

Cinema: conforme a programação

Boulevard Shopping: devido ao Recírio, o funcionamento será da seguinte maneira:

Lojas: fechadas

Praça de Alimentação e Lazer: das 10h às 22h

Restaurantes: das 11h às 00h

Cinema: conforme a programação