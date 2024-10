Confira o que abre e o que fecha no domingo de eleição (27) e no Recírio (28) na Grande Belém

No próximo domingo (27), dia de 2º turno da eleição municipal para escolher o próximo prefeito de Belém, alguns serviços funcionam em horários especiais na capital paraense. Pontos turísticos e alguns shopping centers terão mudanças nos cronogramas de serviços. Além disso, na segunda-feira (28), quando é celebrado o Recírio, o funcionamento de serviços essenciais também terá mudança por conta da celebração religiosa, que é considerada ponto facultativo. Diversos serviços públicos e privados estarão fechados. Confira:

Governo do Estado

Não haverá expediente nos órgãos públicos da administração direta e indireta do Estado, na segunda-feira (28), pois além do Recírio, é celebrado o Dia do Servidor Público, tornando assim ponto facultativo. A determinação é amparada pelo decreto n° 3.640, de 10 de janeiro de 2024, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), nº 35.676. A informação foi detalhada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad).

Por conta disso, os órgãos e entidades das áreas de arrecadação, saúde pública, defesa social, parques, museus, teatros e espaços de visitação turística, incluindo os equipamentos públicos administrados por organizações sociais mediante contrato de gestão, estabelecerão escalas de serviço para assegurar o atendimento à população paraense.

Supermercados

Tanto no domingo de eleição quanto no Recírio os supermercados funcionarão normalmente, em seus horários habituais, sem alteração prevista.

Espaços turísticos e de lazer

A Organização Social Pará 2000 informou que os espaços sob sua administração terão os horários de funcionamento alterados no 2° turno das eleições municipais 2024. A Estação das Docas, no bairro da Campina, e o Mangal das Garças, no bairro da Cidade Velha, vão abrir mais tarde; o Parque Estadual do Utinga "Camillo Vianna", no bairro do Curió-Utinga, vai fechar mais cedo.

Estação das Docas

2º Turno (27/10) – abre às 11h e fecha à meia noite

Parque Zoobotânico Mangal das Garças

2º Turno (27/10) – abre às 11h e fecha às 18h

Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna

2º Turno (27/10) – abre às 6h e fecha às 12h.

Bancos

De acordo com o Sindicato dos Bancários do Pará, na segunda-feira de Recírio, o expediente dos bancos será diferente em virtude do feriado municipal.

Os bancos de Belém (somente Belém) funcionarão a partir do 12h. Demais bancos da região metropolitana e interior estarão funcionando em seu horário normal.

Lotéricas

As casas lotéricas irão funcionar de acordo com a gestão de cada unidade, como informou o Sindicato dos Empresários Lotéricos do Estado do Pará (Sinelepa).

Shopping centers

- Boulevard Shopping

Eleição

Lojas: 13h às 21h

Praça de alimentação: 11h às 22h

Cinema: de acordo com a programação

Recírio

Lojas: FECHADAS

Praça de Alimentação e Lazer- 10h às 22h.

Restaurantes- 11h às 00h.

Cinema- De acordo com a programação

- Parque Shopping

Eleição

Lojas: 12h às 22h.

Praça de Alimentação: 11h às 22h.

Resturantes: 11h às 23h

Cinema: De acordo com a programação

Recírio

lojas: Fechadas

Praça de Alimentação: 10h às 22h.

Resturantes: 11h às 23h

Cinema: De acordo com a programação

- Shopping Castanheira

Domingo de eleição, funcionamento normal

lojas: 14h às 22h

Praça de alimentação e parque infantil: 12h às 22h

Academia e cinema: de acordo com a programação

28 de outubro (segunda-feira) Recírio / Dia do Comerciário

Praça de Alimentação e Parque de Diversão: 12h às 22h

Cinemas e academia: de acordo com a programação

Lojas: fechadas

- Pátio Belém

Eleição

Sem alteração nos horários

Recírio

Lojas: fechadas

Praça de alimentação: 12h às 22h

Academia Smart Fit: 06h às 23h

Cinema: conforme a programação

