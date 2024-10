Mês com mais feriados, novembro terá 3 possibilidades de folga; veja quando 😎

Com a reta final de 2024 se aproximando, os brasileiros já começam a se planejar para aproveitar os últimos feriados do ano. O mês de novembro promete ser o período com mais oportunidades de descanso.

Em novembro, três feriados nacionais, com datas estratégicas, que podem resultar em folgas prolongadas e um verdadeiro alívio na rotina. O próximo feriado nacional será o Dia de Finados, no dia 2 de novembro. No Pará, o dia 1º será ponto facultativo. O mês possui ainda mais duas folgas: Proclamação da República (15 de novembro) e Consciência Negra (20 de novembro).

😎 Quais são os feriados de novembro de 2024?

2 de novembro: Finados (sábado)

15 de novembro: Proclamação da República (sexta-feira)

20 de novembro: Consciência Negra (quarta-feira)

⛱️ Sobre os feriados de novembro de 2024

O próximo feriado ocorre no dia 2 de novembro, Dia de Finados, uma data de homenagem aos entes queridos que já se foram. Mesmo caindo em um sábado este ano, muitos ainda poderão aproveitar o dia.

Já no dia 15 de novembro, sexta-feira, os brasileiros celebrarão a Proclamação da República, uma das datas cívicas mais importantes do país. Esse feriado é garantido por lei desde 1949 e, em 2024, proporcionará um final de semana prolongado ideal para viagens rápidas ou simplesmente para relaxar.

Por fim, no dia 20 de novembro, uma quarta-feira, será celebrado pela primeira vez em todo o país o Dia da Consciência Negra. A data, sancionada como feriado nacional pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em dezembro de 2023, marca uma reflexão sobre a luta contra o racismo e as contribuições da população negra para a cultura e história brasileiras. Até então, esse feriado era comemorado apenas em alguns estados e municípios, mas agora será um dia de folga em todo o território nacional.

📆 Datas comemorativas em novembro de 2024

Além dos feriados, novembro conta com algumas outras datas comemorativas importantes, como o Dia do Bandeirante (14 de novembro), o Dia da Bandeira (19 de novembro) e o Dia Nacional do Combate ao Câncer (27 de novembro). No fim do mês, a aguardada Black Friday, no dia 29 de novembro, promete grandes descontos e movimentação no comércio.

Para muitos brasileiros, esses feriados e datas comemorativas serão uma oportunidade de descanso, reflexão e, claro, boas compras no final do mês!